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Kyberšmejdi z Ukrajiny okradli lidi o desítky milionů, lákali na známé tváře

Josef Gabzdyl
  10:36
Ukázka podvodného inzerátu se „zárukou“ známé osobnosti, na které se nachytala...

Ukázka podvodného inzerátu se „zárukou“ známé osobnosti, na které se nachytala řada důvěřivých lidí. Výsledkem bylo okradení o vysoké částky. (5. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Kriminalisté při zadržení deseti lidí, kteří z Ukrajiny řídili a prováděli...
Ukázka podvodného inzerátu se „zárukou“ známé osobnosti, na které se nachytala...
Kriminalisté při zadržení deseti lidí, kteří z Ukrajiny řídili a prováděli...
Kriminalisté při zadržení deseti lidí, kteří z Ukrajiny řídili a prováděli...
9 fotografií
Moravskoslezským kriminalistům se podařilo ve spolupráci s ukrajinskými kolegy zatknout deset lidí, kteří na Ukrajině vytvořili podvodnou skupinu nabízející „výhodné“ zhodnocení financí, navíc lživě zaštítěné známou osobností. Zájemci o investování přišli o miliony korun.

Policisté, kteří se zabývají kybernetickou kriminalitou, při prověřování několika případů okradení českých občanů zjistili, že skupina pachatelů má centrálu na území Ukrajiny.

Kriminalisté při zadržení deseti lidí, kteří z Ukrajiny řídili a prováděli kyberpodvody. (5. srpna 2026)
Ukázka podvodného inzerátu se „zárukou“ známé osobnosti, na které se nachytala řada důvěřivých lidí. Výsledkem bylo okradení o vysoké částky. (5. srpna 2026)
Ukázka podvodného inzerátu se „zárukou“ známé osobnosti, na které se nachytala řada důvěřivých lidí. Výsledkem bylo okradení o vysoké částky. (5. srpna 2026)
Kriminalisté při zadržení deseti lidí, kteří z Ukrajiny řídili a prováděli kyberpodvody. (5. srpna 2026)
9 fotografií

„Proto byl vytvořen společný vyšetřovací tým, do kterého byli zapojeni moravskoslezští policisté z oddělení kybernetické kriminality, dále kolegové z Národní centrály proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě a rovněž i policisté z Národní policie Ukrajiny,“ přiblížila policejní mluvčí Eva Michalíková.

V posledních dnech zamířili policisté z Moravskoslezského kraje do Kyjeva, kde se zúčastnili části téměř pěti desítek domovních prohlídek. Na základě výsledků těchto akcí bylo nakonec zadrženo deset lidí. Šlo o šéfa skupiny i lidi, kteří v Česku opakovaně kontaktovali důvěřivé oběti podvodů.

„I přesto, že jejich čeština byla spíše lámaná a s přízvukem, měla být v dané věci způsobena škoda v řádu desítek milionů korun, přičemž nelze vyloučit, že její celková výše dosáhne až do stovek milionů korun,“ upozornila policejní mluvčí.

Připojila, že s dalším postupem vyšetřování nelze vyloučit obvinění dalších lidí, a to z účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a zločinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Jak se při vyšetřování ukázalo, na začátku byla klamavá reklama a vidina rychlého zbohatnutí. Vysoké zúročení peněz, které nenabízí žádná banka. Následný scénář však byl takřka stejný.

„Oběť reagovala na zveřejněný inzerát výhodného zbohatnutí, ve kterém hrála hlavní roli slavná osobnost. Ať už se jednalo o zpěváka, herce či politika, vždy smyšleně radili, jak například investovat do kryptoměny. Poté už nastal jeden rychlý a drahý kolotoč,“ přiblížila mluvčí Michalíková.

Lidé investovali i půjčené peníze

Zájemci se museli zaregistrovat na falešných webových stránkách, stáhnout aplikaci, která oslavovala smyšlené výdělky a jejich zúročení. Následovala písemná i telefonická komunikace většinou přes WhatsApp a podávání instrukcí.

„Lidé pak investovali vlastní a mnohdy i půjčené peníze v domnění, že se jim výrazně zúročí. Opak však byl pravdou. Přišli o vše. Platí jediné pravidlo. Nikdy vám nikdo nic nedá zadarmo, a proto používejte při každé investici zdravý selský rozum,“ zdůraznila Michalíková.

Dodala, že před samotnou investicí do kryptoměn je zapotřebí vždy zjistit základní pravidla nákupu a prodeje této digitální měny. Stejně tak je důležité ověření důvěryhodnosti investičního poradce. „Také je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači či do telefonu. Tyto případy jsou dnes opravdu sofistikované a neustále přibývají,“ konstatovala Michalíková.

V tomto případu se podařilo dopadnout pachatele díky spolupráci několika policejních složek v České republice i na Ukrajině, tam i za spolupráce s Městskou prokuraturou Kyjev a Generální prokuraturou Ukrajiny.

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