Neuvěřitelná drzost kyberšmejdů v nahraném hovoru. Ženu obrali o milion

Josef Gabzdyl
  11:59
Policie v Moravskoslezském kraji zveřejnila telefonní hovor s nezměněnými hlasy podvodníků, který dokazuje, že kyberšmejdi ve snaze lidi podvést a dostat z nich peníze notně přitvrzují. Dokonce používají skutečná jména úředníků i policistů, která jsou na internetu běžně dohledatelná. A neostýchají se vyhrožovat.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Policisté z Ostravy–Poruby se zabývají hned několika případy, kdy lidé naletěli takzvaným kyberšmejdům. „Přišli o své úspory a mnozí si i zřídili statisícové půjčky, které musí nyní splácet,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Obětí se stala také asi dvacetiletá žena. Přestože se jí telefonát a legenda napadeného účtu zdála podezřelá, nakonec se nechala přesvědčit a podvodníkům poslala přes milion korun.

Průkaz falešného bankéře, který poslal podvedené dívce. (31. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Vše začalo tak, že se jí falešný policista představil a sdělil, že na její plnou moc se někdo snažil zřídit úvěr. Mladá žena byla obezřetná a jméno policisty si během telefonování vyhledala na internetu. A opravdu ho našla, dotyčný policista s tímto jménem existoval,“ popsala mluvčí Michalíková.

Podvodník navíc poslal fotografii služebního průkazu. Poté ji přepojil na smyšleného pracovníka banky. I u tohoto muže si na oficiálních internetových stránkách peněžního ústavu ověřila, že existuje.

„Falešný bankéř ji následně do samotného problému s napadeným účtem zasvětil a instruoval ji o dalších krocích, aby nepřišla o své finance. Peníze, které měla na spořicím účtu, si převedla na běžný účet,“ pokračovala policejní mluvčí.

Následně jí řekl, že částku může ochránit jedině tak, když ji pošle do bezpečnostní schránky. Muži se v hovorech střídali. „Oba jí však neustále upozorňovali na to, že musí zachovat mlčenlivost a nesmí to nikomu říct. Po celou dobu s ní byl někdo na telefonu. Hovory trvaly hodiny,“ zmínila mluvčí Michalíková.

Podvodníci dokonce s mladou ženou navázali neformální hovor, ptali se ji i na mimofinanční věci. Žena jim zcela uvěřila, dokonce se jim svěřila s tím, že se obává, aby nebyla podvedena a okradena.

Pochvala od podvodníka, že není důvěřivá

„Falešný policista jí začal ujišťovat, že dělá správnou věc a naopak jí začal vyprávět, jak takové podvody fungují. Poté ji pochválil, že je dobře, že není důvěřivá. Ujistil ji, že on je ten, který jí chce pomoci a zachránit peníze,“ vylíčila policejní mluvčí neuvěřitelnou drzost podvodníků.

Žena nakonec na sdělené účty poslala přes milion korun a s údajným policistou se domluvila, že jí zavolá a domluví termín výslechu. Když se nikdo neozval, snažila se dovolat na telefonní čísla, z nichž podvodníci volali, ale byla už nedostupná.

Když mladé ženě došlo, že se stala obětí podvodu, okamžitě informovala policii. „Slečna si hovory nahrávala, a jak jde slyšet, oba muži byli přesvědčiví, uměli reagovat na dané otázky a dokonce falešný policista občas používal i fráze, které se u policie používají,“ zakončila Michalíková.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byly nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše...

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Historický Slezský dům v Karlově Studánce na Bruntálsku, známý z legendární komedie S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce zcela nové balkony. Oprava se prováděla pod dohledem...

Starší byty kupují spíše developeři, lidé je moc nechtějí. Opravy jsou drahé

Lidé, kteří si kupují byt pro vlastní potřeby, stále méně sahají po nemovitostech v původním stavu. Raději volí již opravené byty, byť je to při koupi stojí více. Zařídit rekonstrukci je dnes totiž...

31. října 2025  9:28

Ta tvrdost! To filmování! Ostravanky si při své premiéře v Eurocupu zvykají

Šance na postup je fuč, ale basketbalistky SBŠ Ostrava věří, že jim zkušenosti z Euro Cupu, druhé nejvýznamnější evropské pohárové soutěže, pomohou v dalším průběhu sezony.

30. října 2025  19:07

Výlet do vesmíru. Dolní oblast Vítkovice rozzáří souhvězdí, planety i létající talíře

Půl milionu světýlek ozáří každý den po setmění Dolní oblast Vítkovice v Ostravě, kde v sobotu začíná výstava Světelný vesmír. Vysoké pece, potrubní labyrinty a železné konstrukce se stanou kulisami...

30. října 2025  16:31

Kdo naváže na Krejčíkovou? Ostrava se v příštím roce dočká turnaje tenisové WTA

Do Ostravy se vrátí tenisový turnaj kategorie WTA, jehož dosud poslední ročník se konal v říjnu 2022. Uskuteční se v Ostravar Aréně a Tenisovém klubu Ridera v týdnu od 2. února 2026. Ženská tenisová...

30. října 2025  15:46

Stavebníkovi se na lešení udělalo špatně, po pádu z desetimetrové výšky zemřel

V tragédii se ve středu proměnil běžný pracovní den pětatřicetiletého muže ve Frýdku-Místku. Po půl čtvrté odpoledne se mu zřejmě udělalo nevolno a spadl z lešení, na kterém pracoval. Záchranáři jej...

30. října 2025  15:25

Demolici první části opavské Slezanky brzdí spoluvlastník sousedního objektu

Bourání části někdejšího obchodního domu Slezanka v centru Opavy se přinejmenším o několik týdnů odkládá. Do demoličního řízení vstoupil spoluvlastník navazujícího objektu, který se odvolal proti...

30. října 2025  12:53

Z Ostravy do Španělska i v zimě. Pravidelnou přepravu letiště letos nezastaví

Na tradiční zimní provoz přechází ostravské letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Na rozdíl od minulých let se pravidelná přeprava pasažérů téměř úplně nezastaví. K někdejší jediné lince do Londýna letos...

30. října 2025  9:40

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

Vítkovice - Sparta 1:4, hosté stoupají tabulkou, výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na příštím ročníku festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se v...

29. října 2025  16:14

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRO PROJEKTANT | 30-55.000 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 30 000 - 55 000 Kč

Dalších 32 165 volných pozic

Hospodská éra je pryč. Ostravský obvod Lhotka má novou moderní radnici

Jeden z nejmenších ostravských obvodů Lhotka se dočkal moderní radnice, jejíž součástí je zasedací sál pro schůze zastupitelů. Dosud obvodní úřad sídlil ve vilce po rodině, která v roce 1968...

29. října 2025  16:13

Na vrakovišti hořely zbytky automobilů, nasměrovat vodu hasičům pomáhal dron

Devět jednotek hasičů zasahovalo v úterý večer a v noci u velkého požáru vrakoviště v ostravské části Vítkovice. Plameny tam pohltily drť z vyřazených automobilů. Příčina vzniku plamenů zatím není...

29. října 2025  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.