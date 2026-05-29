Přesvědčování i nátlak. Poslechněte si kyberšmejdy, kteří obrali ženu o statisíce

Josef Gabzdyl
  15:17
Policisté v Ostravě hledají kyberšmejdy a jejich kurýra, kteří okradli ženu o zhruba půl milionu korun. Ještě větší škodě zabránila banka, která jeden podezřelý převod zablokovala. Policie také zveřejnila části hovorů mužů, kteří se vydávali za policistu a bankéře.

Od začátku května evidují policisté jen v Ostravě přes dvacet podvodů s investicemi, falešnými policisty i bankéři a s dalšími smyšlenými příběhy směřující pouze k tomu, jak finančně zplanýrovat důvěřivce a bázlivce.

Kurýr kybešmejdů, kterému žena v Ostravě předala část z ukradených peněz. (29. května 2029)

„Doporučujeme používat zdravý selský rozum. To určitě může minimalizovat možnost stát se obětí takových útoků od kyberšmejdů. Falešní bankéři a podvodníci v průběhu hovoru ještě oběť zastrašují, že pokud nezachová absolutní mlčenlivost o případu, dopouští se sama porušení povinnosti mlčenlivosti a stane se podezřelou osobou,“ přiblížila praktiky podvodníků policejní mluvčí Eva Michalíková.

A připojila jeden konkrétní případ z tohoto týdne, kdy se obětí stala jedna žena z ostravského obvodu Poruba.

„Zoufalá žena středního věku z obavy o ztrátu naspořených peněz naletěla podvodníkům. Falešný policista sdělil, že jí byla ukradena bankovní identita a jsou ohroženy její peníze. Tomu bohužel uvěřila. Aby toho nebylo málo, falešný bankéř jí následně přiměl si vzít úvěr a část peněz předat kurýrovi. Podvodníkům naletěla, a tak přišla o více jak půl milionu korun,“ shrnula mluvčí Michalíková.

Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion

Ale od začátku. Před pár dny přijala hovor od muže, který se jí představil jako kriminalista z Jablonce nad Nisou. Uvedl jméno, umístění i služební zařazení, které odpovídalo skutečnosti. Jen tedy ženě volal zcela jiný člověk.

Pak už následovalo smyšlené oznámení, že byla odcizena ženina identita, přičemž někdo na její jméno požádal o vysoký úvěr. Podvodník poté ženě na WhatsApp poslal fotografii údajného muže, který si chtěl vzít půjčku.

Ženě také řekl, že se má na konci týdne dostavit na policejní služebnu v Ostravě, kde podvodné jednání neznámého pachatele sepíše.

Hovor šmejdi uzavřeli tím, že jí ještě zavolá pracovník České národní banky. „Ten sdělil, že si musí veškeré své peníze zaslat na depozitní účet, aby o ně nepřišla. Dále jí přiměl zažádat o úvěr, aby došlo k anulaci původní půjčky, o kterou měl zažádat muž s její odcizenou identitou. Poškozená se vším souhlasila a vše dělala podle instrukcí,“ pokračovala Eva Michalíková.

Kyberšmejdi cílí na hazard. Umějí připravit falešné weby do nejmenších detailů

Žena se prý nemusela o nic obávat, protože po 24 hodinách, kdy budou její peníze v bezpečí, se vrátí zpět na její účet.

Naspořených 350 tisíc korun tedy poslala na uvedené účty, navíc si přes internetové bankovnictví sjednala úvěr ve zhruba stejné výši a jeho první část poslala také na dohodnutý účet.

Další sumu měla předat kurýrovi, to už však pojala podezření, že se může jednat o něco nekalého. „A to se podvodníkovi nelíbilo. Okamžitě ženu důrazně poučil, že získané peníze z úvěru jsou ve vlastnictví ČNB a v případě, že je nepředá, dopouští se trestného činu. Aby ženu ještě více vystresoval, upozornil ji, že jestli nedokončí transakci, může o své peníze trvale přijít,“ pokračovala policejní mluvčí v líčení praktik kyberšmejdů.

Aby získal zpět její důvěru, zaslal falešný bankéř žene tiskopis s názvem Potvrzení o převzetí svěřených předmětů. Žena proto vyrazila za kurýrem, kterému předala 150 tisíc korun.

„Po celou dobu měla poškozená na telefonu rádoby zaměstnance centrální banky, a to až do předání hotovosti. Nakonec se s ní rozloučil s tím, že jí budou následující den kontaktovat k dokončení dalších transakcí,“ popisovala mluvčí Michalíková.

Policie je hledá

Ještě tentýž den večer se však ženu na podezřelé transakce upozornila její skutečná banka, kde měla účet. Naštěstí jeden ze zadaných převodů proto ani provedla a chtěla si vše ověřit. Když pracovnice banky slyšela, co se stalo, okamžitě ženu poslala na policejní služebnu.

Následující den se podvodníci opravdu ozvali, když se divili, že nedorazily všechny peníze. Jenže to už žena byla na policii, kde si hovory nahráli.

Policie žádá o pomoc veřejnost. „A to při ustanovení totožnosti muže z fotografie, kterému byly předány požadované peníze od poškozené ženy. Také zpřístupňujeme část nahrávky, která byla pořízena za účelem ztotožnění osoby podle hlasu. Jakoukoli informaci, která by mohla vést k jejich ztotožnění, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně,“ uvedla policejní mluvčí.

Zopakovala rovněž, že policista s poškozenou osobou neřeší údajná podvodná jednání po telefonu. „Policista rovněž nikdy jako důkaz neposílá fotografii služebního průkazu a už vůbec nespojuje poškozeného s bankéřem,“ zdůraznila.

Doporučuje podezřelý hovor ukončit a hned uvědomit svou banku. „Najděte si zákaznické číslo nebo kontaktujte svého osobního bankéře. Nikdy nevolejte na číslo, ze kterého bylo voláno,“ zakončila Michalíková.

