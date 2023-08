Méně sečení, více bylin. Do květinových luk se vracejí motýli i brouci

Do Ostravy se vrací hmyz. „Za čtyři roky, po které měníme některé trávníky na květnaté louky, se vrátily do města druhy, které jsme tu neviděli řadu let, a to i druhy chráněné,“ řekl entomolog z Ostravské univerzity Petr Kočárek.