„Otevřením přístupu k VLQ získávají čeští i evropští uživatelé možnost pracovat s reálným kvantovým hardwarem. Právě praktická zkušenost je klíčová pro rozvoj znalostí, aplikací a odborníků, kteří budou kvantové technologie v budoucnu využívat,“ konstatoval ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations Branislav Jansík.
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O přístup k VLQ mohou české výzkumné organizace žádat prostřednictvím grantových výzev IT4Innovations. První firmy už výpočetní čas kvantového počítače využívají. Vedle nich získaly přístup i české vysoké školy nebo Akademie věd.
Jedním ze směrů využití je i výzkum Alzheimerovy choroby. VLQ se zapojí do mezinárodního projektu, který má pomoci při řešení neurodegenerativních onemocnění.
„Výzkum Alzheimerovy choroby a dlouhověkosti lidského mozku představuje mimořádně komplexní problém, do kterého vstupuje obrovské množství proměnných. Obsahuje velké množství faktorů a vyžaduje rozsáhlé počítačové modelování,“ vysvětlil přínos zapojení Branislav Jansík.
Právě řešení mimořádně složitých úloh patří mezi hlavní přísliby kvantových počítačů. U klasických systémů je často nutné problém zjednodušit a pracovat pouze s přibližnými výsledky. Kvantové počítače by do budoucna mohly nabídnout přesnější řešení například při vývoji nových materiálů, optimalizaci dopravy, ve finančnictví, energetice, bezpečnosti nebo obraně.
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„Instalace kvantového počítače znamenala zvládnout řadu technických výzev, od chladicí technologie až po samotný kvantový procesor. Všechny testy i ověřování proběhly úspěšně a dnes můžeme potvrdit, že je systém připraven pro uživatele,“ doplnil Jansík.
Ostravský kvantový počítač je založen na 24 supravodivých qubitech uspořádaných do topologie ve tvaru hvězdy. Ta má umožnit efektivnější běh některých kvantových algoritmů. Počítač je zároveň propojen se superpočítači Karolina v Ostravě a LUMI ve Finsku. Počítá se s jeho napojením na další evropské systémy.
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23. září 2025