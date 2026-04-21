Kachny vyletěly z křoví a splašily koně, jezdkyně si při pádu vážně poranila hlavu

Dalibor Maňas
  15:36aktualizováno  15:54
Pondělní trénink na koni skončil vážným poraněním hlavy šestadvacetileté jezdkyně v Dolní Moravici na Bruntálsku. Podle policistů se pod ní splašil kůň. Zraněné na místě pomáhal svědek, který přivolal záchranáře. Ti nakonec doporučili její letecký transport do Fakultní nemocnice Olomouc. Policisté případ vyšetřují i proto, že splašený kůň tam poničil auto.

Výcvik koní skončil tragicky v pondělí 20. dubna 2026 na Bruntálsku. Šestadvacetiletá žena spadla a vážně si poranila hlavu. Vrtulník ji musel přepravit do Fakultní nemocnice Olomouc. | foto: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje

Podle informací mluvčí severomoravské policie Evy Michalíkové byla za touto nehodou banální situace. „Kolem půl dvanácté dopoledne došlo k pádu mladé ženy z koně. Podle předběžně zjištěných informací mělo dojít ke splašení dvou koní při jejich výcviku na hřišti v Dolní Moravici, když je vylekaly kachny, které vyletěly ze křoví,“ uvedla policejní mluvčí.

„Jedna z žen upadla z koně ještě na travnatém prostoru, takže neutrpěla zranění. Její kůň i s druhým koněm a jezdkyní však vběhli na místní komunikaci, kde 26letá žena z koně upadla,“ popsala Michalíková.

Obě ženy měly podle mluvčí na hlavě jezdeckou přilbu. Policisté z dopravního inspektorátu Bruntál se veškerými okolnostmi i nadále zabývají.

„Následně při této události mělo dojít ke kopnutí koněm do projíždějícího vozidla, které bylo následkem toho poškozené,“ doplnila mluvčí.

Operační středisko v akci

Na operační středisko záchranářů zavolal muž z obce Dolní Moravice v okrese Bruntál, který operátorům nahlásil bezvědomí ženy po pádu z koně.

„Na místo zamířily pozemní týmy z Rýmařova, k zásahu byl vyslán také záchranářský vrtulník. Svědek události poskytl ženě do příjezdu posádek první pomoc,“ popsal mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Šestadvacetiletá žena utrpěla život ohrožující poranění hlavy. „Záchranáři provedli potřebné znehybnění pomocí krčního límce, pánevního pásu a celotělové podtlakové matrace. Zajistili dva žilní vstupy pro podání nutných léčiv a infuzí, postarali se o tepelný komfort zraněné. Lékař provedl zajištění dýchacích cest intubací a napojení na přístrojem řízenou ventilaci plic. Poté si zraněnou převzali letečtí záchranáři, kteří zajistili její šetrný transport na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice. V době předání byla ve vážném stavu,“ doplnil Humpl.

Pacientka je s vážným zraněním hospitalizována na JIP Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. „Prognóza jejího stavu je nadále nejistá,“ upozornil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Kachny vyletěly z křoví a splašily koně, jezdkyně si při pádu vážně poranila hlavu

