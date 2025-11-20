Incident se stal krátce po půl desáté dopoledne, když pracovnice farmy vedla koně do ohrady. Najednou ji zvíře trefilo zadní nohou do hlavy.
„Do Větřkovic vyjela sanitka ze stanice ve Vítkově a z Ostravy vyletěl vrtulník,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Žena byla při příjezdu záchranářů chvílemi v bezvědomí. „Zasahující lékař zjistil poranění hlavy a příznaky svědčící pro poranění mozku. Záchranáři zajistili pacientku imobilizačními prostředky, postarali se o její tepelný komfort a poté připravili k leteckému transportu do zdravotnického zařízení,“ popsal Lukáš Humpl.
Ve stabilizovaném stavu byla pacientka předána na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Ostravě.
„Veškerými okolnostmi této události se v současné době zabýváme,“ doplnil policejní mluvčí Jan Segsulka.