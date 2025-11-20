Na farmě kopl kůň ženu do hlavy, lékař měl podezření na poranění mozku

Těžké zranění utrpěla ve středu 32letá žena pracující na farmě na Opavsku. Kůň ji kopl do hlavy, nakonec ji musel převážet záchranářský vrtulník do ostravské nemocnice.

Pohled na farmu ve Větřkovicích na Opavsku z paluby záchranářského vrtulníku. Vlevo nahoře už stojí sanitka. (20. listopadu 2025) | foto: ZZS MSK

Incident se stal krátce po půl desáté dopoledne, když pracovnice farmy vedla koně do ohrady. Najednou ji zvíře trefilo zadní nohou do hlavy.

„Do Větřkovic vyjela sanitka ze stanice ve Vítkově a z Ostravy vyletěl vrtulník,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Žena byla při příjezdu záchranářů chvílemi v bezvědomí. „Zasahující lékař zjistil poranění hlavy a příznaky svědčící pro poranění mozku. Záchranáři zajistili pacientku imobilizačními prostředky, postarali se o její tepelný komfort a poté připravili k leteckému transportu do zdravotnického zařízení,“ popsal Lukáš Humpl.

Ve stabilizovaném stavu byla pacientka předána na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Ostravě.

„Veškerými okolnostmi této události se v současné době zabýváme,“ doplnil policejní mluvčí Jan Segsulka.

