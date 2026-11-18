Vishwanathan se tehdy v sedmadevadesátém roce nastěhoval k hrušovským Romům do unimobuňky a ukázal, že umí řešit konflikty jinak než místní lidé a nebojí se ani zdánlivě nereálných cílů, jakým se stala smíšená osada Vesnička soužití.
S týmem organizace Vzájemné soužití se zasloužil o zrušení zvláštních škol, otevřel problém zbytečného odebírání dětí do ústavů, prosadil zavedení romských asistentů policie, přispěl k uznání protiprávnosti nucené sterilizace žen.
Za dlouholetou sociální práci převzal letos 28. října od prezidenta medaili Za zásluhy. Tehdy se rozhodl, že se vzdá indického občanství a požádá o české. „Budu šťastný, když mi ho dají. V Česku žiju více než polovinu života a jsem tu rád. Zkoušku z češtiny už taky mám,“ říká.
Jak se stalo, že jste zakotvil v Československu?
Jako devatenáctiletý jsem opustil Indii a začal studovat fyziku v Moskvě. Nebyl jsem komunista, ale Sovětský svaz mi připadal záhadný a měl jsem naivní představu, že lidé jsou si tam, narozdíl od Indie, rovni. Po třech letech jsem měl z Ruska depresi a tehdy jsem potkal studentku z Jeseníku, která mě z toho trošku vytáhla. Plánovali jsme, že se mnou uteče na Západ. Kdyby nepadla železná opona, do Československa bychom se nestěhovali.
Romské dítě mělo v Ostravě osmadvacetkrát větší pravděpodobnost, že bude považováno za mentálně retardované, než neromské dítě.
To není ani statisticky možné.