Publikace o Odrách zvítězila v prestižní soutěži, stala se knihou roku

Pro město Odry se vítězství v letošním ročníku soutěže Gloria Musealis v kategorii publikace roku stalo významnou událostí. Čtveřice autorů v knize poprvé kompletně popsala dějiny Oder od středověku po dvacáté století.
„Chtěli jsme především, aby Odry měly publikaci, která podrobně zmapuje jejich historii, zároveň aby sice vycházela z odborných podkladů, ale byla napsána a zpracována populárně-naučným způsobem, aby zaujala i ty, kteří se jinak o historii tolik nezajímají,“ uvedla vedoucí oderského odboru kultury Alena Zemanová, která stála za vydáním knihy nazvané Odry: První město na mladé řece.
Autory monografie jsou Zdeněk Orlita, který byl jejím editorem a zároveň zpracoval období od 16. do 19. století, Hana Komárková, která popsala středověké dějiny města, Martin Vitko, jenž se zabýval 20. stoletím, a Adam Hubáček, který se zaměřil na umění a architekturu.
Porota ocenila zejména vysokou odbornou úroveň publikace, její přínos k poznání regionálních dějin i schopnost srozumitelně přiblížit historii široké veřejnosti.
Kromě samotné historie města zachycuje kniha i proměny a specifickou identitu regionu, který až do konce druhé světové války obývali převážně německy mluvící obyvatelé, kteří pak byli násilně vysídleni.
„Touha po poznání historie je tady velmi silná. Lidé, kteří zde dnes žijí, podvědomě cítí touhu seznámit se blíže s krajinou, pochopit dějinné události, které toto místo formovaly,“ řekla Zemanová. „Máme i kladné ohlasy od potomků vysídlených obyvatel, kteří se ke knize dostali a díky moderním technologiím si ji mohli přečíst v překladu.“
Za důležité považuje, že se poprvé podařilo zpracovat historii 20. století, tedy obě války, osvobození, odsun obyvatel i další události.
„Dvacáté století je část dějin, které laická veřejnost je schopna rozumět, takže počítáme, když si někteří čtenáři přečtou o něm, že se díky tomu začnou zajímat i o dávnější historii,“ dodala Zemanová.