Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Publikace o Odrách zvítězila v prestižní soutěži, stala se knihou roku

Autor:
  15:45
Město Odry dosáhlo významného kulturního úspěchu s publikací Odry: První město na mladé řece, která získala první místo v letošním ročníku prestižní národní soutěže Gloria Musealis v kategorii publikace roku. Čtveřice autorů v monografii zmapovala dějiny města po zlomový rok 1989. Porota ocenila jak vysokou odbornou úroveň, tak schopnost přiblížit složitou historii regionu široké veřejnosti.
Fotogalerie3

Publikace „Odry: První město na mladé řece“ získala nejprestižnější české muzejní ocenění Gloria musaealis – 1. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2025 | foto: Město Odry

Pro město Odry se vítězství v letošním ročníku soutěže Gloria Musealis v kategorii publikace roku stalo významnou událostí. Čtveřice autorů v knize poprvé kompletně popsala dějiny Oder od středověku po dvacáté století.

„Chtěli jsme především, aby Odry měly publikaci, která podrobně zmapuje jejich historii, zároveň aby sice vycházela z odborných podkladů, ale byla napsána a zpracována populárně-naučným způsobem, aby zaujala i ty, kteří se jinak o historii tolik nezajímají,“ uvedla vedoucí oderského odboru kultury Alena Zemanová, která stála za vydáním knihy nazvané Odry: První město na mladé řece.

Autory monografie jsou Zdeněk Orlita, který byl jejím editorem a zároveň zpracoval období od 16. do 19. století, Hana Komárková, která popsala středověké dějiny města, Martin Vitko, jenž se zabýval 20. stoletím, a Adam Hubáček, který se zaměřil na umění a architekturu.

Publikace „Odry: První město na mladé řece“ získala nejprestižnější české muzejní ocenění Gloria musaealis – 1. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2025

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Porota ocenila zejména vysokou odbornou úroveň publikace, její přínos k poznání regionálních dějin i schopnost srozumitelně přiblížit historii široké veřejnosti.

Kromě samotné historie města zachycuje kniha i proměny a specifickou identitu regionu, který až do konce druhé světové války obývali převážně německy mluvící obyvatelé, kteří pak byli násilně vysídleni.

Svatba, domy, lidé i příběhy. Unikátní mapový portál „oživuje“ zmizelou Karvinou

„Touha po poznání historie je tady velmi silná. Lidé, kteří zde dnes žijí, podvědomě cítí touhu seznámit se blíže s krajinou, pochopit dějinné události, které toto místo formovaly,“ řekla Zemanová. „Máme i kladné ohlasy od potomků vysídlených obyvatel, kteří se ke knize dostali a díky moderním technologiím si ji mohli přečíst v překladu.“

Za důležité považuje, že se poprvé podařilo zpracovat historii 20. století, tedy obě války, osvobození, odsun obyvatel i další události.

Ztracený snubní prsten i 3D modely popisují cestu Bílovce od hradu k renesančnímu sídlu

„Dvacáté století je část dějin, které laická veřejnost je schopna rozumět, takže počítáme, když si někteří čtenáři přečtou o něm, že se díky tomu začnou zajímat i o dávnější historii,“ dodala Zemanová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tříletý chlapec z Ostravska zemřel na záškrt, neměl očkování

Podezřelí v korupční kauze okolo Fakultní nemocnice Motol lhali kontrolám do...

Tříletý chlapec z Ostravska v pondělí zemřel ve Fakultní nemocnici Motol po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Je vůbec prvním dítětem, které zemřelo na záškrt v Česku od roku 1969. Hygienici...

Tohleto má být ve školce? U dětí se klátil zdrogovaný muž, ředitel rezignoval

Premium
Ilustrační foto, mateřská škola

Velký skandál řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě tamní základní a mateřské školy se ve čtvrtek podivně pohyboval a odhaloval muž, který byl silně pod vlivem drog a později zkolaboval....

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Jablonec - Karviná 1:3, domácí pohár patří Slezanům. První triumf vystřelil Vinícius

Fotbalisté Karviné slaví gól do sítě Jablonce ve finále MOL Cupu.

Je to překvapivá zápletka celé sezony. Finále domácího poháru ovládla Karviná, která v Hradci Králové porazila favorizovaný Jablonec 3:1. Brzy sice prohrávala kvůli penaltě za ruku, jenže díky trefám...

Karviná slaví. A co poháry? Kozel: Nepřijde mi normální, aby reprezentovali v Evropě

Karvinští fotbalisté slaví vítězství ve finále MOL Cupu.

Až do noci to bude nejen v Hradci Králové velká párty. Fotbalová Karviná vyhrála poprvé v historii domácí pohár, v Malšovické aréně porazila ve finále MOL Cupu Jablonec 3:1 a může slavit. To vše na...

Publikace o Odrách zvítězila v prestižní soutěži, stala se knihou roku

Publikace „Odry: První město na mladé řece“ získala nejprestižnější české...

Město Odry dosáhlo významného kulturního úspěchu s publikací Odry: První město na mladé řece, která získala první místo v letošním ročníku prestižní národní soutěže Gloria Musealis v kategorii...

25. května 2026  15:45

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Jeseníky vysychají a umírají, změny klimatu zde symbolizuje příchod kudlanek

Premium
Ledovcový kar Velký kotel na východní stěně Vysoké hole je útočištěm pro...

Tento způsob zimy zdá se být poněkud nešťastným. I těmito slovy by se dalo parafrázovat to, co v uplynulých měsících zažily Jeseníky. Na Pradědu meteorologové naměřili nejméně sněhu za celou dobu...

25. května 2026

Na Ostravsku se objevil kriticky ohrožený orel, přesné místo kvůli ochraně tají

Orel křiklavý v Bohumíně je raritní ornitologickou událostí, proto radnice...

Vzácný dravec překvapil odborníky v průmyslovém městě Moravskoslezského kraje. Pracovníci odboru životního prostředí objevili ve Starém Bohumíně jednoho z nejvzácnějších a kriticky ohrožených orlů v...

25. května 2026  10:13

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

Nová cyklostezka končí v půlce cesty, cyklisté musejí na zbylém úseku riskovat

Nově otevřený čtyřkilometrový úsek cyklostezky z Trojanovic do sedla Pindula....

Slavnostní otevření nové čtyřkilometrové cyklostezky z Trojanovic na Novojičínsku do horského sedla Pindula za 131 milionů korun provázely úsměvy politiků, ale i tvrdá realita. Navazující úsek směrem...

25. května 2026  8:47

Baníkovská bílá vlna si podmanila Julisku. Ustojí teď Slezané i zrádnou baráž?

Ostravský kapitán Michal Frydrych slaví s fanoušky vítězství nad Duklou a...

Bývá to obvykle naprosto klidná čtvrť. Ospalý víkendový rytmus tu většinou narušují leda populární farmářské trhy u stanice metra. Když se ale v sobotu do pražských Dejvic nahrnuly hordy fotbalových...

24. května 2026  16:36

Vojáci testují zdatnost mládeže, v kraji začal další ročník prestižní soutěže Wolfram

Krajské vojenské velitelství Ostrava zahájilo další ročník branné soutěže...

V Moravskoslezském kraji odstartoval nový ročník branně-vědomostní soutěže Wolfram, ve které čtyřčlenná družstva ze 160 základních a středních škol prověří svou fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci...

24. května 2026  14:18

Baník stále žije. Všichni víme, že musíme pokračovat dál, řekl kouč Dvorník

Trenér ostravských fotbalistů Josef Dvorník diriguje hráče.

Aniž by se fotbalisté ostravského Baníku zapsali mezi střelce, vyhráli v Praze nad Duklou 3:0. Všechny tři góly, které dali, si soupeři vstřelili sami... Díky tomu Ostravští odvrátili přímý sestup....

24. května 2026  13:12

Vyšlapat si cestu nahoru je náročné, říká autor oceněného krimi románu

Za svůj román Černý kos získal Jiří Klečka v kategorii krimi cenu Magnesia...

Do Ostravy normalizačních osmdesátých let vrací čtenáře psychologický krimi román Jiřího Klečky Černý kos. Příběh autora z Frýdlantu nad Ostravicí o zmizení dvou dětí a jeho následcích letos ocenila...

24. května 2026  8:32

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sporný moment zase proti Dukle. Kontakt tam byl, ale ne penaltový, vysvětlil sudí

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Před týdnem v Teplicích jejich gól neplatil kvůli údajné ruce, kterou „nikdo“ neviděl. V rozhodujícím zápase o předposlední příčku proti Baníku zase fotbalisté Dukly nezahrávali pokutový kop, který...

24. května 2026  7:27

Sigma má po sezoně a řeší trenéra. Hapal: Jarolím je varianta. O které hráče je zájem?

Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Tak a je konec. Další ligové sezoně odzvonilo, ale ve fotbalové Olomouci ta nejdůležitější práce začíná teprve nyní. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil už dříve předeslal, že úvodní sezona je...

24. května 2026  7:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.