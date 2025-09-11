Krnovský krytý bazén neotevřel. Má problémy se statikou, platí zákaz provozu

Plavecký bazén v Krnově po letní přestávce znovu neotevřel, jeho provoz zapověděl výsledek průzkumu statiky poté, co se v objektu objevily trhliny. Problém má především podpěrná konstrukce bazénové vany. Příčinou poruch je stáří budovy, přispěla však i povodeň, jež vyplavila zeminu pod ní.

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození teď určí stavebnětechnický průzkum. | foto: město Krnov

„Objekt městských lázní od povodně sledujeme, takže když se objevily trhliny na venkovním schodišti a ve vstupní hale, hned jsme povolali odborníky, kteří provedli prohlídku stavby, aby poškození konstrukcí po povodni zmapovali,“ uvedl Radovan Fňukal z Technických služeb Krnov.

Podle specialistky na dynamiku a statiku, která stav budovy hodnotila, tam loňská zářijová povodeň způsobila změny v základové půdě, jež se projevily vyplavením násypů a zemin pod podkladními deskami.

Bazén zůstal prázdný. Kvůli trhlinám v podpěrách

„Pokles desek způsobil poškození podlah a navazujících nenosných příček i nosných stěn, které na nich jsou založeny. Dále došlo k poklesu části vstupního schodiště a souběžně s tím jsou projevy poklesu podlah i za vstupem do objektu,“ stojí v protokolu z prohlídky.

Budova Městských lázní v Krnově slouží od roku 1973.

Velkým problémem jsou pak statické poruchy na podpěrných konstrukcích, které nesou bazénovou vanu – na nosných sloupech pod tělesem bazénu statička zaznamenala defekty a množství trhlin. V tomto případě je ale pravděpodobně příčinou stáří budovy. Objekt je v provozu od roku 1973.

Bazén musí podle doporučení statičky zůstat vypuštěný. Přesný rozsah poškození teď určí stavebnětechnický průzkum.

„Zahrnovat bude sekané sondy, jimiž bude ověřena hloubka trhlin, dilatace od stropních konstrukcí a poklesy podlah. Uskuteční se také průzkum prostoru pod podlahami a jádrové vrtání pro zjištění stavu betonu a koroze ocelové výztuže,“ sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Další služby v městských lázních, například sauna, fungují.

