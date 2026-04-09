Jen přečíst, nebo i přeložit či vyhledat? Kroniky zájemcům pomáhá odtajnit AI

Boří jazykové bariéry i překážky nastavené odborností. Pracovníci Zemského archivu v Opavě do digitalizace kronik zapojili umělou inteligenci, a ještě víc tak rozšiřují možnosti zpřístupnění archiválií. Jejich obsah otvírají laikům i lidem jiných národností. AI už přepsala 1 300 kronik, další každý den přibývají. Archiv její pomoc využívá jako první v zemi.
Přepíše i vyhledá. Na snímku je stránka z kroniky Bartošovic - zájemci mohou porovnat originální, ručně psaný list kroniky s jeho přepisem, nebo si nechat vyhledat, co je zajímá. | foto: Zemský archiv v Opavě

„I přes digitalizaci archiválií byl jejich obsah pro běžné badatele tak trochu zastřený. Často je psaný kurentem nebo v němčině a laik potřeboval někoho, kdo text uměl přečíst nebo přeložit,“ popsal šéf IT oddělení Zemského archivu v Opavě Pavel Doležal nejčastější překážky, na které lidé při nahlížení do starých textů narážejí.

Lidé, kteří například nevládnou němčinou, neměli šanci. Teď najednou jako by dostali brýle a čtou.

Pavel DoležalIT pracovník

„A zrovna u kronik jsou badateli často běžní lidé, které zajímá historie jejich obce,“ dodal Doležal. Právě u kronik archiváři začali využívat pomoc umělé inteligence. Rozhodující byl mimo jiné skutečnost, že jsou psané jako prostý, nestrukturovaný text, s jehož čtením AI nemá potíže.

Princip takzvaného OCR přepisu rukopisných archiválií spočívá v tom, že AI z naskenovaných stránek kroniku přepíše do strojově čitelného textu, s nímž lze s využitím dalších „chytrých“ nástrojů dál pracovat.

Přepíše i vyhledá. Na snímku je stránka z kroniky Dolních Otaslavic - zájemci mohou porovnat originální, ručně psaný list kroniky s jeho přepisem, nebo si nechat vyhledat, co je zajímá.
„Můžete v textu vyhledávat. Udělat si strojový překlad textu. Můžete přepis kroniky nechat zpracovat dalšími nástroji umělé inteligence a ptát se: Jsou tam záznamy o povodních? Kdy? Vypiš mi je. Ukaž mi příběhy odsunů, vytvoř seznam odsunutých a podobně,“ naznačil další možnosti Doležal.

  • Je třetím největším státním archivem v republice.
  • Pokrývá území celého někdejšího Severomoravského kraje – spadají pod něj archivy v Krnově, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě, Olomouci Prostějově, Přerově, Jeseníku a v Šumperku.
  • V jeho digitální badatelně je zpřístupněno 20,5 milionu snímků archiválií.
  • Za loňský rok jeho digitální badatelna hlásí 688 426 přístupů. Šlo o 154 842 různých badatelů.

Detaily je lepší si zpětně ověřit, například překlady mohou obsahovat drobné odlišnosti nebo nepřesnosti. „Ale je to ohromná pomůcka a pomoc, mnohem rychleji se k té informaci dostanete. Umí zvládnout kurent, padá jazyková bariéra. Lidé, kteří například nevládnou němčinou, neměli šanci. Teď najednou jako by dostali brýle a čtou,“ popsal IT odborník.

AI s texty kronik nepracuje sama, jde o asistovaný přepis, vždy pod kontrolou archiváře. Systém se tím zpětně dál učí a zdokonaluje. „Největší posun udělal v chybovosti. Když jsme systém v polovině roku 2024 zaváděli, byl to skvělý středoškolák ve druhém, třetím ročníku. Učením se z něj stal prémiový doktorand,“ zhodnotil Doležal.

V digitální badatelně archivu je již třináct set takto zpracovaných kronik. Každý den přibývají další. „Pracnost asistovaného přepisu se snižuje. Na začátku archivář na jedné kronice dělal týden, teď ji dokáže zpracovat i během hodiny. Chybovost je malá a systém mu napovídá, kde si není přepisem jistý,“ vysvětlil Doležal.

Archivářka a jeho kolegyně Irena Moravcová dodala, že má smysl přepisovat i české tištěné kroniky. „Můžete s nimi dál pracovat, vyhledávat v nich. Navíc čeština je obrovskou jazykovou bariérou pro lidi ze zahraničí. Archiválie hodně zajímají třeba rodiny vysídlenců ze Sudet, máme i poměrně velkou fanouškovskou základnu v Austrálii.“

Šifry mistrů policistů. Opavští archiváři luští telegramy z dob Rakouska-Uherska

Prozradila také, že ač je OCR přepis určený primárně pro badatele zvenčí, občas jej využijí i samotní archiváři. „Když něco nemůžu přečíst, protože je písmo drobné nebo vybledlé, tak to AI nabídnu. I když to nemusí přepsat přesně, aspoň mě navede.“

Zemský archiv v Opavě a jeho pobočky AI takto využívají jako první v republice. Badatelé OCR přepis najdou v digitální badatelně Zemského archivu v Opavě jako součást zveřejněných archiválií pod ikonkou OCR.

Do budoucna by archiváři chtěli naučit AI zpracovávat i strukturovaný text, tedy třeba třídní výkazy, sčítací operáty, matriky či různé kartotéky. „Tam už nehraje roli jen prostý text, ale i jeho struktura - co je jméno, příjmení, rok narození a podobně. Ta je pro umělou inteligenci zatím náročná,“ uzavřel Doležal.

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

O Velikonocích nevydržel bez pití, opilce za volantem chytili během tří dnů třikrát

Policie přistihla muže opilého za volantem třikrát za tři dny, jezdil půjčeným...

Třikrát za prodloužený velikonoční víkend přistihli policisté v ostravské části Vratimov pětadvacetiletého řidiče za volantem opilého. Dechové zkoušky ukázaly, že měl pokaždé více než jedno promile...

9. dubna 2026  12:54

Beznadějně plné. Pobytové služby pro seniory se rezervují i rok dopředu

ilustrační snímek

Ostrava se snaží vyřešit nedostatek odlehčovacích služeb pro seniory, volné termíny si totiž lidé zamlouvají i rok dopředu. Obrovský zájem o tyto služby potvrdilo i nové zařízení v Porubě, které svou...

9. dubna 2026  5:53

KVÍZ: Ryna, dupa, fajront... Prověřte své znalosti ostravštiny

Pohled ze žabí perspektivy na těžní věž Dolu Hlubina

Poznáte je na první poslech. Kratke zobaky, jež pro jadrné slovo nejdou daleko. Je však pravdou, že mluvčí z Ostravska či z Karvinska oponují, že naopak Pražáci kazí češtinu. No, kazí, správný...

vydáno 9. dubna 2026

USK za osmnáct, Žabiny bez dvou za dvacet. Favoritky zdárně rozjely semifinále

Petra Malíková z USK Praha hledá v semifinále s KP Brno cestu kolem Sary...

Skoro totožnými výsledky začaly semifinálové série Chance ŽBL. Obhájkyně titulu z USK Praha si na domácí palubovce poradily 106:49 s KP Brno. Žabiny zase na jihu Moravy předčily 106:52 basketbalistky...

8. dubna 2026  19:58,  aktualizováno  21:51

Breda dál překvapuje, v podzemí obchodního domu našli dosud neznámou místnost

Správce Bredy v Opavě Marek Zygula u navrtaného otvoru do objevené místnosti,...

V podzemí rekonstruované budovy bývalého obchodního domu Breda v Opavě našli dosud neznámou místnost. Ve středu o tom informoval mluvčí opavského magistrátu Roman Konečný. O nalezených prostorech...

8. dubna 2026  18:50

To je fofr! Ostravanky jdou do semifinále hned druhý den po svém postupu

Eliška Kubíčková z SBŠ Ostrava se s míčem valí obranou Levhartic Chomutov,...

Ani 22 hodin nemají basketbalistky SBŠ Ostrava na to, aby si oddechly po pětizápasové čtvrtfinálové bitvě s Levharticemi Chomutov, kterou ukončily úterním vítězstvím 83:72. Do semifinále nejvyšší...

8. dubna 2026  15:22

Bruntál prohrál boj o katastrální úřad. Do Krnova je to na celý den, zní z regionu

Geometrický plán slouží k zaměření hranic pozemků či staveb

Bruntálské katastrální pracoviště k 30. září definitivně končí. Navzdory silným protestům místních starostů a jednání na ministerstvu se celá agenda přesune do Krnova. Úřad argumentuje úsporami a...

8. dubna 2026

Největší hvězdou Tretry bude sprinter Lyles, má atakovat rekord na 150 metrů

Noah Lyles se raduje, na americkém šampionátu si vyběhal pařížskou olympiádu.

Nejlepší světový sprinter současnosti Noah Lyles, který se o víkendu oženil, bude 16. června největší hvězdou letošní Zlaté tretry Ostrava. Oznámili to její pořadatelé s tím, že tentokrát bude z...

8. dubna 2026  12:21

Zanedbaný servis. Policie obvinila řidiče i firmu za nehodu autobusu v Beskydech

Ve Starých Hamrech se převrátil autobus se studenty. Zranilo se přes třicet...

Za loňskou nehodu autobusu se studenty v Beskydech obvinili policisté dva muže a firmu. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Vůz se tehdy v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku...

8. dubna 2026  10:58

Nový domov i unikátní péče o postižené. Ostrava řeší nedostatek míst pro seniory

Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava.

Podle demografických prognóz se má počet seniorů v Ostravě v příštích letech až zdvojnásobit, město proto plánuje navýšit kapacitu v domovech důchodců. Největší investicí bude výstavba zařízení se...

8. dubna 2026  8:15

Podzemní otřesy na Karvinsku zabíjely. Po konci těžby jich ubude, ale zcela nezmizí

Poslední tragický důlní otřes na Karvinsku se stal 12. ledna 2023, kdy zemřel...

Znají je všichni lidé žijící na Karvinsku. Několikrát ročně regionem někdy méně, jindy znatelně více zatřásla země coby následek hornického působení. Po konci těžby černého uhlí bude otřesů znatelně...

8. dubna 2026  5:50

