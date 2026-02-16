Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

  16:50
Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak při cestě městem sledovala na kole. A hlavně přivolala strážníky.

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026) | foto: Městská policie Krnov

Incident se stal minulý týden v jednom z krnovských supermarketů. Městské policii volal pracovník bezpečnostní agentury, že bočním vchodem jim unikl muž podezřelý z krádeže.

Jeden z členů ochranky se na jízdním kole vydal po jeho stopách směrem k autobusovému nádraží. „Když na místo dorazila hlídka, muž z ochranky ji hned kontaktoval a údajného zloděje táhnoucího kufr popsal. Netrvalo dlouho a strážníci muže zadrželi,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

V kufru objevili velké množství čokolád. „Po chvíli váhání se dotyčný k činu přiznal. Uvedl, že se nachází v tíživé životní situaci a krádeží čokolád a jejich následným prodejem chtěl získat peníze na narozeninový dárek pro syna,“ zmínila mluvčí.

Strážníci převezli pachatele zpět do prodejny, kde sečetli, že odcizil 72 čokolád značky Lindt v hodnotě 9 980 korun, takže těsně pod limitem trestného činu.

„Následná lustrace potvrdila, že muž byl v minulosti za obdobnou trestnou činnost již odsouzen, což sám potvrdil,“ doplnila mluvčí Círová s tím, že muže pak převezli na služebnu Policie ČR, kde si vyšetřování převzali.

