Pozor při hnojení, upozorňují po povodni v Krnově. V zemině přibylo zinku

„Povodeň v Krnově nevedla k nebezpečné kontaminaci půdy. Zjištěné koncentrace byly nižší než limity stanovené vyhláškou, což znamená, že obyvatelé Krnova nejsou vystaveni bezprostřednímu riziku ohrožení zdraví. V případě zvýšené koncentrace zinku doporučujeme omezit aplikaci hnojiv obsahujících tento prvek,“ shrnula výsledek rozborů mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Pracovníci tamního oddělení životního prostředí vzorky půdy odebrali v zahrádkářské kolonii Ostrov, jež leží v místě, kde voda z řeky Opavy přitéká do Krnova. Zamířili také do širšího centra města, do okolí Flemmichovy vily, kam se voda přihnala skrz městskou zástavbu včetně teplárny, několika výrobních podniků a čerpací stanice.

Zeminu vzali i ze zahrádek v Bližčické ulici, které leží po proudu za průmyslovou zónou a za soutokem řek Opavy a Opavice.

„Vzorky jsme předali k analýze Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, jehož zaměstnanci podrobně rozebírali přítomnost potenciálně nebezpečných látek,“ doplnila Círová.

Všechny hodnoty jsou pod stanoveným limitem. Analýza ale ukázala nepříznivé změny kvality půdy u mědi, kadmia a zinku – jejich obsah je vyšší. „Zatímco zvýšená koncentrace mědi a kadmia není nikterak významná, hodnoty zinku vykázaly výrazně vyšší koncentrace,“ dodala Círová.

I když jsou stále pod limitem, pracovníci krnovského oddělení životního prostředí radí opatrnost při používání hnojiv. „Vyšší koncentrace zinku mohou ovlivnit kvalitu půd i rostlin, zejména pokud by došlo k opakované aplikaci tohoto prvku,“ uzavřela Dita Círová.