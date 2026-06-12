Zabiju vás, křičela žena na úředníky. Pak přiznala vysazení léků na psychiku

Incident s verbálně agresivní dvaadvacetiletou ženou hrozící zabitím se stal ve středu odpoledne. Nahlásil ho jeden z úředníků. „Když hlídka městské policie dorazila na místo, žena už nejevila známky neklidu,“ poznamenala krnovská mluvčí Dita Círová.
Žena také městským policistům vysvětlila, že má psychické problémy. „Ale že od března nebere léky,“ konstatovala mluvčí Círová.
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Na místo posléze dorazili policisté a také záchranná služba, která si pacientku převzala do péče.
„Policisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání nebezpečného vyhrožování a výtržnictví, za které ženě hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ informoval policejní mluvčí Jan Segsulka.
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V tomto případě však trest bude pravděpodobně podmíněný nebo peněžitý se zákazem. Záleží také na posouzení ženina psychického stavu.