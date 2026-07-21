Povodně v Krnově poničily i vodárenskou síť. Město do ní investuje přes 50 milionů

Stavební dělníci se už pohybují například v areálu čistírny odpadních vod, kde vrcholí obnova betonových konstrukcí jedné z vyhnívacích nádrží. Už netěsnila.
„Zprovozněním bude kal lépe vyhnívat,“ konstatoval jednatel společnosti Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK) Libor Staněk a dodal, že lidé možná zaregistrovali i práce na střeše garáží u administrativní budovy, kde vzniká nástavba dispečinku pitné a odpadní vody. „Hotovo bude do konce letošního roku.“
V úpravně pitné vody vzniká nové oplocení prameniště. „Letos tam chceme zahájit ještě rekonstrukci systému měření a regulace. Ta bude zahrnovat instalaci nových rozvaděčů, regulačních prvků a výměnu silových kabelů. Jsou umístěny v roštech podlahy a byly už dvakrát zaplaveny vodou z povodní v letech 1997 a 2024,“ konstatoval Staněk. Příští rok pak přijde na řadu umístění nových, dálkově ovládaných bran.
Zároveň se rozšiřuje kanalizační síť. V červnu stavebníci dokončili novou, 360 metrů dlouhou kanalizaci v horní partii Petrova Dolu. V obytné městské zóně při výjezdu z Krnova směrem na Opavu se počítá s další zástavbou. Následovat bude vznik nové silnice, jež nahradí stávající panelovou cestu.
|
Dvě řeky zalily čtyři pětiny Krnova. Horší než povodně 1997, zoufají si místní
V srpnu odstartuje výstavba více než tři sta metrů dlouhé kanalizační větve v Krásných Loučkách. „V příštím roce plánujeme její prodloužení až k železničnímu přejezdu. Zároveň dokončujeme projektovou dokumentaci k odkanalizování zbývající části Krásných Louček,“ dodal Staněk.
Stavebníci rovněž v srpnu zamíří i na Ježník, kde začnou stavět kanalizační šachtu dlouhou 168 metrů, určenou pro napojení posledních devíti neodkanalizovaných rodinných domů v této části Krnova.
V Hlubčické ulici už se zároveň pracuje na rekonstrukci více než třísetmetrového vodovodu. Hotovo bude v srpnu a i tam stavbaři poté kompletně opraví také silnici.