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Povodně v Krnově poničily i vodárenskou síť. Město do ní investuje přes 50 milionů

Žaneta Motlová
  14:12

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Krnov investuje do městské sítě vodovodů a kanalizace desítky milionů korun. Na fotografii tamní čistírna odpadních vod. (21. července 2026) | foto: Krnovské vodovody a kanalizace

Vodovody, kanalizační síť, čistírna odpadních vod i úpravna pitné vody v Krnově se začaly modernizovat. Cílem investice, jež překročí padesát milionů korun, je odkanalizování dalších částí města, spolehlivější dodávky vody i bezproblémový provoz klíčových zařízení. Do jejich chodu zasáhla předloňská povodeň.

Stavební dělníci se už pohybují například v areálu čistírny odpadních vod, kde vrcholí obnova betonových konstrukcí jedné z vyhnívacích nádrží. Už netěsnila.

Povodně v září 2024 poničily v Krnově i vodovody a kanalizační síť. (21. července 2026)

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„Zprovozněním bude kal lépe vyhnívat,“ konstatoval jednatel společnosti Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK) Libor Staněk a dodal, že lidé možná zaregistrovali i práce na střeše garáží u administrativní budovy, kde vzniká nástavba dispečinku pitné a odpadní vody. „Hotovo bude do konce letošního roku.“

V úpravně pitné vody vzniká nové oplocení prameniště. „Letos tam chceme zahájit ještě rekonstrukci systému měření a regulace. Ta bude zahrnovat instalaci nových rozvaděčů, regulačních prvků a výměnu silových kabelů. Jsou umístěny v roštech podlahy a byly už dvakrát zaplaveny vodou z povodní v letech 1997 a 2024,“ konstatoval Staněk. Příští rok pak přijde na řadu umístění nových, dálkově ovládaných bran.

Zároveň se rozšiřuje kanalizační síť. V červnu stavebníci dokončili novou, 360 metrů dlouhou kanalizaci v horní partii Petrova Dolu. V obytné městské zóně při výjezdu z Krnova směrem na Opavu se počítá s další zástavbou. Následovat bude vznik nové silnice, jež nahradí stávající panelovou cestu.

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V srpnu odstartuje výstavba více než tři sta metrů dlouhé kanalizační větve v Krásných Loučkách. „V příštím roce plánujeme její prodloužení až k železničnímu přejezdu. Zároveň dokončujeme projektovou dokumentaci k odkanalizování zbývající části Krásných Louček,“ dodal Staněk.

Stavebníci rovněž v srpnu zamíří i na Ježník, kde začnou stavět kanalizační šachtu dlouhou 168 metrů, určenou pro napojení posledních devíti neodkanalizovaných rodinných domů v této části Krnova.

V Hlubčické ulici už se zároveň pracuje na rekonstrukci více než třísetmetrového vodovodu. Hotovo bude v srpnu a i tam stavbaři poté kompletně opraví také silnici.

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