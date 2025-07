„Redukce spojů by znamenala zhoršení dopravní dostupnosti Krnovska. Požadujeme jejich zachování minimálně ve stávajícím rozsahu a zároveň vedení všech osobních vlaků v úseku Krnov–Olomouc jako přímých spojů, to znamená bez přestupu v železniční stanici Moravský Beroun,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Jaké spoje mají být zrušeny V úseku Krnov-Olomouc je po desítkách let provozu navrženo zrušení prvního ranního vlaku Os 3500 (odj. 3:40) a posledního večerního vlaku Os 3506 (odj. 21:05) z Krnova ve směru na Olomouc. Zrušení rovněž hrozí pro dva večerní spoje (Os 3507 – odjezd z Moravského Berouna 21:34 a Os 3509 – odjezd z Morav. Berouna 23:41) z Olomouce ve směru na Krnov. Dále je ke zrušení navržen například večerní spoj Os 3589 z Jindřichova ve Slezsku do Krnova (odj. 20:27). Zdroj: Městský úřad Krnov

„Město také požaduje doplnění spěšných vlaků na trati Krnov–Jeseník, kde je v současné době zcela nevyhovující takt 240 minut,“ připojila mluvčí města Dita Círová.

Krnov by rád intervaly snížil. „Považujeme za zásadní zlepšit dopravní propojení obou stran Jeseníků, proto navrhujeme posílení spěšných vlaků na trati Krnov–Jeseník na dvouhodinový interval, a to minimálně v pátky, o víkendech a státních svátcích. Pro cestovní ruch je stěžejní zejména přidání večerního spoje z Jeseníku do Krnova s odjezdem v 19:30 hodin,“ vysvětlil koordinátor městského mobility Michael Cestr.

Krnov do připomínek zapojil i obyvatele. Ti se mohli k jízdnímu řádu vyjadřovat v městském webovém formuláři.

„Do připomínkování se zapojilo 94 občanů. Většina jejich připomínek se týkala nesouhlasu s rušením spojů, další se zaměřily například na nevyhovující stav železničních tratí a nádražních budov nebo upozorňovaly na zastaralé vlakové soupravy,“ sdělil Cestr.

Připomínky radnice zaslala Moravskoslezskému a Olomouckému kraji, Českým drahám, Správě železnic a ministerstvu dopravy. Řešit se budou o prázdninách.

12. ledna 2025