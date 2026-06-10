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Muž v černé roušce přepadl desetiletou dívku. Máme podezřelého, hlásí policie

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  14:39aktualizováno  14:43
Krnov na Bruntálsku se stal v pondělí dějištěm přepadení teprve desetileté školačky. Podle dosavadních informací na ni v průchodu zaútočil muž s černou rouškou přes ústa, který po ní chtěl peníze. Dívka utrpěla zranění. Policie v úterý odpoledne oznámila, že zadržela padesátiletého podezřelého. Na případ upozornil také dívčin otec na Facebooku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Muž dívku napadl kolem 12:45 poblíž ulice náměstí Hrdinů. „Dívka se zraněními skončila v rukou lékařů,“ uvedla pro iDNES.cz bez dalších podrobností mluvčí moravskoslezských policistů Eva Michalíková.

„Napadení se odehrálo v průchodu domu a pachatel z místa následně utekl,“ přiblížila průběh událostí mluvčí města Krnov Dita Círová. Podle ní nejde o nijak nebezpečnou lokalitu, která by byla známá zvýšenou kriminalitou. „Mohlo se to zkrátka stát kdekoli,“ míní Círová a doufá, že jde pouze o ojedinělý případ.

V úterý odpoledne Michalíková oznámila, že se policistům podařilo zjistit možnou přezdívku podezřelého, kterého následně zadrželi. Jde o padesátiletého muže.

„V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu loupeže. Kriminalisté na celé věci intenzivně pracují, zjišťují veškeré souvislosti s tímto případem a souběžně prověřují i další možné vyšetřovací verze. Každopádně děkujeme veřejnosti za poznatky, které nadále vyhodnocujeme,“ uvedla mluvčí.

Na Facebooku také lidé sdílejí příspěvek dívčina otce, který blíže popsal hledaného útočníka. „Měl vysokou postavu, snědou pleť a tmavé vlasy,“. Zahalený měl být v černé mikině s kapucí a přes ústa měl černou roušku.

V příspěvku je taktéž uvedeno, že pachatel požadoval po dívce peníze. Ta je u sebe neměla, což vedlo k jejímu napadení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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