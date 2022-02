Desítky Ukrajinek s dětmi míří do Krnova, město chce pomáhat i finančně

Dnes z ukrajinského města Nadvirna zamířilo do Krnova několik desítek žen a dětí. Cestují v autobuse a osobním voze, příjezd bude odvislý od situace na hranicích.

‍‍ Bydlet budou v Larischově vile, kterou její majitel k těmto účelům zdarma poskytl. O jídlo se postará Charita Krnov a stravování je domluveno i v domově pro seniory.

✋ Rada města dnes také odsouhlasila vyhlášení veřejné sbírky, kterou nyní musí schválit krajský úřad. Po vydání osvědčení, k němuž by mohl dojít počátkem příštího týdne, lidé budou moci přispívat na transparentní účet.

V příštím týdnu by měla být spuštěna databáze, kde v případě zájmu budou moci obyvatelé Krnova nabízet pomoc.

