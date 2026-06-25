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Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá rozsáhlou studii pro celé povodí Opavice

Žaneta Motlová
  6:16
Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě. | foto: MÚ Krnov

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Krnovští zastupitelé schválili vznik unikátní studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek retenčních prvků zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit opakování katastrofálních záplav. Na projektu za finanční podpory organizace Člověk v tísni bude město spolupracovat s okolními obcemi, Povodím Odry i Polskem.

Od pramene až po soutok s řekou Opavou zamíří studie navrhující protipovodňovou ochranu pro celé povodí řeky Opavice. Ta předloni vyplavila obce, jimiž protéká, a v Krnově se její masivní přívaly vody navíc setkaly s rozvodněnou Opavou.

S úpravou jejího povodí proti záplavám se dosud nepočítalo. „Začínáme od bodu nula. Studii chceme zadat ještě letos s tím, že by mohla být hotová příští rok,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.

Pak by následovalo projektování protipovodňových opatření v povodí Opavice. „Rozprojektovali bychom jednotlivá opatření zvlášť, aby se mohla jedno po druhém uskutečňovat. Počítáme, že jich budou desítky,“ dodal starosta.

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Krnov se do studie pouští na základě loni v lednu podepsaného memoranda se státem a Povodím Odry. Jde o vůbec první dohodu na protizáplavových opatřeních v povodí Opavice.

Město projekt, stát stavba

Krnov se postará o přípravu včetně projektu a povolení, stát pak o stavbu opatření.

Studie se zaměří na zadržení vody v krajině už v místě dopadu srážek a zpomalení jejího odtoku do řeky, navrhne retenční prvky i rozlivy. „Opavice je specifická, z velké části teče zastavěným územím. Musíme se soustředit na zadržení vody už v lesích,“ nastínil Tomáš Hradil.

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.
Krnov spustil klíčové opravy po povodních v centru města. Na snímku je ulice Stará ze září 2024.
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Krnov na vznik studie použije více než dvoumilionovou dotaci z povodňové sbírky organizace Člověk v tísni, zbytek doplatí ze svého.

Radnice v nejbližší době vyhlásí výběrové řízení. Protože studie řeší celé povodí i s přítoky bez ohledu na katastry či státní hranice, jedná Krnov s dotčenými obcemi, správci toku a parcel i s polskou stranou.

„Dohodu o spolupráci jsme už schválili. Z dřívějška také máme studii na možná opatření v katastru Holčovic. Tu jsme Krnovu předali, může pomoci. Jsme v údolí a jsou tady okolo složité terény,“ uvedl starosta Holčovic Martin Hradil.

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Tok Opavice po povodni obnovuje Povodí Odry. Jeho úpravy řeší studie Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Povodí Odry se aktivně zúčastní i vzniku krnovské studie pro celé její povodí.

„Jednáme a zadání a rozsah studie jsme konzultovali,“ potvrdil technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.

16. září 2024

Povodně 2024

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