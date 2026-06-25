Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá rozsáhlou studii pro celé povodí Opavice

Od pramene až po soutok s řekou Opavou zamíří studie navrhující protipovodňovou ochranu pro celé povodí řeky Opavice. Ta předloni vyplavila obce, jimiž protéká, a v Krnově se její masivní přívaly vody navíc setkaly s rozvodněnou Opavou.
S úpravou jejího povodí proti záplavám se dosud nepočítalo. „Začínáme od bodu nula. Studii chceme zadat ještě letos s tím, že by mohla být hotová příští rok,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.
Pak by následovalo projektování protipovodňových opatření v povodí Opavice. „Rozprojektovali bychom jednotlivá opatření zvlášť, aby se mohla jedno po druhém uskutečňovat. Počítáme, že jich budou desítky,“ dodal starosta.
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Krnov se do studie pouští na základě loni v lednu podepsaného memoranda se státem a Povodím Odry. Jde o vůbec první dohodu na protizáplavových opatřeních v povodí Opavice.
Město projekt, stát stavba
Krnov se postará o přípravu včetně projektu a povolení, stát pak o stavbu opatření.
Studie se zaměří na zadržení vody v krajině už v místě dopadu srážek a zpomalení jejího odtoku do řeky, navrhne retenční prvky i rozlivy. „Opavice je specifická, z velké části teče zastavěným územím. Musíme se soustředit na zadržení vody už v lesích,“ nastínil Tomáš Hradil.
Krnov na vznik studie použije více než dvoumilionovou dotaci z povodňové sbírky organizace Člověk v tísni, zbytek doplatí ze svého.
Radnice v nejbližší době vyhlásí výběrové řízení. Protože studie řeší celé povodí i s přítoky bez ohledu na katastry či státní hranice, jedná Krnov s dotčenými obcemi, správci toku a parcel i s polskou stranou.
„Dohodu o spolupráci jsme už schválili. Z dřívějška také máme studii na možná opatření v katastru Holčovic. Tu jsme Krnovu předali, může pomoci. Jsme v údolí a jsou tady okolo složité terény,“ uvedl starosta Holčovic Martin Hradil.
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Tok Opavice po povodni obnovuje Povodí Odry. Jeho úpravy řeší studie Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Povodí Odry se aktivně zúčastní i vzniku krnovské studie pro celé její povodí.
„Jednáme a zadání a rozsah studie jsme konzultovali,“ potvrdil technický ředitel Povodí Odry Tomáš Skokan.
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16. září 2024