Policie dvakrát zastavila stejné auto. Pokaždé za volantem seděl někdo opilý

Případ se stal minulý týden na Albrechtické ulici v Krnově chvíli po půlnoci. „Hlídka tam zastavila Škodu Fabia s třicetiletým mužem za volantem. Dechovou zkouškou bylo u něj zjištěno 1,7 promile alkoholu a následnou lustrací se přišlo i na to, že má soudem zakázáno řízení motorových vozidel, a to do července roku 2023,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Policisté zakázali a znemožnili muži další řízení a jeho provinění se bude dále řešit pro ohrožení pod vlivem návykové látky a také maření výkonu úředního rozhodnutí.

Jenže tím případ neskončil. Když do nuceně odstaveného auta usedl před jednou hodinou v noci, tedy nedlouho po prvním provinění, další muž a rozjel se s ním, aby ho odvezl, hlídka zastavila a prověřila i jeho. A výsledek byl ještě více tristní.

„Třiatřicetiletý muž nadýchal téměř 2,2 promile a řidičský průkaz vůbec nevlastní,“ konstatoval policejní mluvčí. I proviněním řidiče - náhradníka se tak budou dále zabývat krnovští kriminalisté.