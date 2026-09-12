Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Krnovu uleví další obchvat, stát už na miliardovou silnici hledá stavebníka

Autor:
  15:32
Po jihovýchodu také západ. Příští rok začne v Krnově růst další, tentokrát západní obchvat města. Ten definitivně odkloní tranzitní dopravu mimo zástavbu. Propojí silnice I/45 a I/57 a auta od Bruntálu směrem na Polsko či Opavsko a zpět povede nezastavěným územím. První řidiči na ni vyjedou v roce 2028.

„ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby I/45 Krnov – západní obchvat,“ informoval na síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl s tím, že předpokládaná hodnota zakázky je 1,15 miliardy korun bez DPH. Skutečnou cenu ukáže až výsledek tendru, v němž mohou firmy nabídky podávat do 9. listopadu.

Krnov má za téměř miliardu první část obchvatu, zatím ve zkušebním provozu

„Na stavbu propojení silnic I/45 a I/57 mimo zastavěné území města délky 3,4 kilometru je vydáno povolení stavby v právní moci a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ doplnil Mátl.

Cílem stavby je převést dopravu mimo centrální část Krnova a snížit počet aut, jež městem projíždějí. Silnice I/45 aktuálně vede přímo jeho centrem.

Mapa chystaného západního obchvatu Krnova

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

„Ulicemi Bruntálská, Revoluční, Jesenická či Petrovická projíždí denně v průměru přes šest tisíc vozidel. Na souběhu se silnicí I/57 přesahuje intenzita dokonce hranici 10 tisíc vozidel za 24 hodin,“ konstatoval regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Podle zástupců města, ale i silničářů se ulehčí především ulici Partyzánů, která je v současnosti propojkou krnovských výpadovek na Bruntál a na Město Albrechtice a jezdí po ní zejména těžká nákladní doprava.

Chystaný obchvat povede dopravu mimo krnovskou zástavbu. Uleví mimo jiné kamiony přetížené ulici Partyzánů.

Chystaný obchvat povede dopravu mimo krnovskou zástavbu. Uleví mimo jiné kamiony přetížené ulici Partyzánů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Úlevu od hluku a bezpečnější pohyb po ulicích pocítí především lidé na Bruntálské, Partyzánů a Albrechtické,“ potvrdila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Ta zároveň připomněla, že západní obchvat protne také rekreační ježnické lesy. Proto si Krnov jako jeho součást vymínil dvojici lávek pro pěší a cyklisty. Platit je bude město.

Časté nehody si vynutí změnu křižovatky v Krnově, zvažuje se i měření rychlosti

„Nejedná se o vyvolanou investici, odhadované náklady ve výši dvacet milionů korun proto budeme hradit z městského rozpočtu,“ komentoval již dříve starosta Krnova Tomáš Hradil.

Na už hotový jihovýchodní obchvat se stavba napojí takzvanou turbo okružní křižovatkou s vnějším průměrem 65 metrů. Ta bude mít dva jízdní pruhy na okružním páse a další dva na vjezdu a výjezdu z křižovatky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Už týden o ní nemá žádnou zprávu nejbližší rodina, přátelé ani kolegové z práce. Policisté dál pátrají po zmizelé mamince dvou dětí z Frýdku-Místku, která pracuje jako úřednice ostravského krajského...

Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí, nasadila i drony

ilustrační snímek

Policisté při pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku nově nasadili také drony letecké služby. V uplynulých dnech s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad.

Na Opavsku našli nebezpečnou Váňušu. Raritní raketa obsahuje téměř 30 kilo trhaviny

Při výkopových pracech v katastru obce Malé Hoštice na Opavsku byla nalezena...

Policejní pyrotechnici dnes vyrazili do Malých Hoštic na Opavsku, kde dělníci při výkopových pracech narazili na munici z období druhé světové války. V zemi tam ležela neřízená sovětská raketa Váňuša...

Čekala jsem větší frontu. V Ostravě otevřel čtvrtý Primark, zaměstnanci tančili na DJ

V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna...

Svou čtvrtou prodejnu v České republice nasměroval módní řetězec Primark do ostravského Avion Shopping Parku. Jeho dnešní slavnostní otevření se odehrálo bez dramatických front. Na první zákazníky v...

Platí, že Turek do vyšetření nehody zmocněncem nebude, řekl Babiš v Havířově

Andrej Babiš s primátorkou Havířova Ivetou Kočí Palkovskou a ministrem práce a...

Nic se nemění na tom, že se Filip Turek (Motoristé) nevrátí do funkce vládního zmocněnce pro Green Deal do vyřešení své nedávné dopravní nehody. Řekl to premiér Andrej Babiš po mítinku v Havířově na...

Krnovu uleví další obchvat, stát už na miliardovou silnici hledá stavebníka

Vizualizace západního obchvatu Krnova – jedna z plánovaných křižovatek

Po jihovýchodu také západ. Příští rok začne v Krnově růst další, tentokrát západní obchvat města. Ten definitivně odkloní tranzitní dopravu mimo zástavbu. Propojí silnice I/45 a I/57 a auta od...

12. září 2026  15:32

Zvládání emocí? Musím jít příkladem, hlásí Žabka. S Třincem chce hrát zase útočně

Třinecký trenér Boris Žabka debatuje s rozhodčím během čtvrtého finálového...

V minulé sezoně to byl oproti předchozím rokům trochu neobvyklý pohled. Ač byl Boris Žabka během své kariéry obránce, třinečtí hokejisté pod ním začali hrát útočněji. „A chceme v tom pokračovat,“...

12. září 2026  13:06

Zase méně. Moravskoslezskému kraji ubyly další tři tisíce obyvatel, nejvíce v Česku

ilustrační snímek

Ještě před osmnácti lety Moravskoslezský kraj počtem obyvatel kraloval celé republice, přeskočit už jej však za tu dobu stihly tři jiné regiony a lidí žijících na severu Moravy a Slezska dál ubývá.

12. září 2026  7:54

Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí, nasadila i drony

ilustrační snímek

Policisté při pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku nově nasadili také drony letecké služby. V uplynulých dnech s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad.

11. září 2026  16:01

Sázka na klubové a regionální vazby. Vítkovice věří, že našly cestu k úspěchu

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce...

Hráči i trenéři spojeni s krajem by měli v nadcházející sezoně více než obvykle táhnout hokejisty Vítkovic v extralize. „Ano, chceme odchovance a hráče z regionu. Taková cesta je určitě nejlepší,“...

11. září 2026  15:54

Odloženo. Vyšetřování pádu čtyřletého chlapce v Havířově nezjistilo vinu rodičů

ilustrační snímek

Policie ukončila vyšetřování případu pádu čtyřletého chlapce z okna ve třetím poschodí panelového domu v Havířově. Kriminalisté nezjistili, že by šlo například o trestný čin opuštění dítěte nebo...

11. září 2026  14:40

Břidlicový důl u Oder nově nabízí adrenalinovou trasu. Na konci uvidíte unikát

Průvodkyně Kristýna Schuchová ukazuje odhalené jádro břidlicové vrásy, unikátní...

Další část někdejšího podzemního břidlicového dolu zpřístupnili v Odrách na Novojičínsku. Ve Flascharově dole přibyl nový adrenalinový okruh, na jehož konci návštěvníky čeká geologický unikát, těžbou...

11. září 2026  13:48

Bezručova Opava představí v různých podobách literaturu, nabídne i originální kusy

Cenu Petra Bezruče letos získá opavský sochař Daniel Klose.

Multižánrový festival Bezručova Opava zahajuje svůj 69. ročník. Jeho organizátoři představí v různých podobách literaturu, jež se prolne s hudbou, divadelní tvorbou i tancem.

11. září 2026  11:27

Nejsou lidé, stýskají si firmy. Hledání kvalifikovaných pracovníků je složitější

ilustrační snímek

Přestože Moravskoslezský kraj patří k regionům s nejvyšší nezaměstnaností, zdejší firmy stále častěji narážejí na právě opačný problém – vhodné zaměstnance hledají jen obtížně. A podle zástupců...

11. září 2026  9:53

Podvod s tichým vínem. Celníci odhalili machinace s DPH za více než 70 milionů

ilustrační snímek

Ostravští celníci ze sekce pátrání a dohledu odhalili rozsáhlý daňový podvod s odvody daně z přidané hodnoty. Šlo o zatajování tržeb z prodeje takzvaného tichého vína. Škoda se podle celníků pohybuje...

10. září 2026  17:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Horským boudám musí vozit vodu cisterna. Sbírka na novou studnu schytává kritiku

Premium
Cisterna s pitnou vodou pod vysílačem na beskydské Lysé hoře. Klub českých...

Postupující sucho už dohání i turisty na horách. Kvůli vyschlým studním je na dovoz pitné vody odkázána třeba legendární Bezručova chata na Lysé hoře, nejvyšším vrcholu Moravskoslezských Beskyd....

10. září 2026  17:38

Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí po celé republice. Hledá se už osmý den

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policisté rozšířili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku i mimo Moravskoslezský kraj. Po mladé matce dvou dětí pátrají osmým dnem. Mají podezření, že by mohla být v ohrožení...

10. září 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet