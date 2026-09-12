„ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby I/45 Krnov – západní obchvat,“ informoval na síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl s tím, že předpokládaná hodnota zakázky je 1,15 miliardy korun bez DPH. Skutečnou cenu ukáže až výsledek tendru, v němž mohou firmy nabídky podávat do 9. listopadu.
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„Na stavbu propojení silnic I/45 a I/57 mimo zastavěné území města délky 3,4 kilometru je vydáno povolení stavby v právní moci a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ doplnil Mátl.
Cílem stavby je převést dopravu mimo centrální část Krnova a snížit počet aut, jež městem projíždějí. Silnice I/45 aktuálně vede přímo jeho centrem.
„Ulicemi Bruntálská, Revoluční, Jesenická či Petrovická projíždí denně v průměru přes šest tisíc vozidel. Na souběhu se silnicí I/57 přesahuje intenzita dokonce hranici 10 tisíc vozidel za 24 hodin,“ konstatoval regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.
Podle zástupců města, ale i silničářů se ulehčí především ulici Partyzánů, která je v současnosti propojkou krnovských výpadovek na Bruntál a na Město Albrechtice a jezdí po ní zejména těžká nákladní doprava.
Chystaný obchvat povede dopravu mimo krnovskou zástavbu. Uleví mimo jiné kamiony přetížené ulici Partyzánů.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
„Úlevu od hluku a bezpečnější pohyb po ulicích pocítí především lidé na Bruntálské, Partyzánů a Albrechtické,“ potvrdila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Ta zároveň připomněla, že západní obchvat protne také rekreační ježnické lesy. Proto si Krnov jako jeho součást vymínil dvojici lávek pro pěší a cyklisty. Platit je bude město.
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„Nejedná se o vyvolanou investici, odhadované náklady ve výši dvacet milionů korun proto budeme hradit z městského rozpočtu,“ komentoval již dříve starosta Krnova Tomáš Hradil.
Na už hotový jihovýchodní obchvat se stavba napojí takzvanou turbo okružní křižovatkou s vnějším průměrem 65 metrů. Ta bude mít dva jízdní pruhy na okružním páse a další dva na vjezdu a výjezdu z křižovatky.