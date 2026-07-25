Změna názvů zastávek MHD v Krnově je jedním z prvních kroků v rámci širšího plánu na modernizaci a celkové zefektivnění krnovské veřejné dopravy.
Jednotlivé zastávky se jmenují podle už neexistujících továren či obchodů nebo nesou název místa, které je úplně jinde. Krnovská radnice chystá velké přejmenování autobusových zastávek. Cílem je přehlednost a lepší provázanost se současnou podobou města.
Autobusy totiž dosud staví třeba na zastávce Slévárna či Prádelny, ačkoliv tyto průmyslové objekty už ve městě nejsou. „Konkrétním impulzem je i plánované přemístění pobočky České pošty, podle níž je dnes pojmenována jedna ze zastávek,“ popsala mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Mezi další příklady patří zastávky odkazující na bývalé samoobsluhy, jež už v daných místech nefungují.
Nemocnice, jenže půl kilometru
A nepříjemné překvapení nejeden cestující v Krnově zažil při výstupu na zastávce Nemocnice, která je ovšem od hlavní brány nemocnice téměř půl kilometru daleko.
„Tato poloha je matoucí pro cestující, kteří Krnov neznají. Pro starší občany a dojíždějící pacienty pak tato docházková vzdálenost k nemocnici může představovat výraznou komplikaci,“ objasnila mluvčí.
Aby na žádnou, dnes již zastarale či nevhodně pojmenovanou zastávku nezapomněli, žádají krnovští úředníci o pomoc i veřejnost. „Pokud víte o zastávce, která si zaslouží logičtější a výstižnější pojmenování, budeme rádi za tipy,“ uvedl koordinátor MHD a rozvoje parkování Daniel Bendík.
Krnov aktuálně spravuje 63 autobusových zastávek. „Přejmenování je součástí širšího plánu na celkové vylepšení krnovské MHD, které v nejbližších letech chystáme,“ dodal Bendík.