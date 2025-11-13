„Z důvodu delší a tím i dražší dopravy bude lekce prodloužena ze dvou na čtyři hodiny a počet lekcí se sníží z deseti na pět,“ popsal dopady dojíždění za výukou plavání ředitel krnovské ZŠ Janáčkovo náměstí Karel Handlíř.
V den, kdy děti budou mít plavání, už nezůstane čas na nic jiného. „Cesta trvá minimálně tři čtvrtě hodiny, samotné plavání pak je od 9:25 do 12:20 hodin. Podle rozvrhu žákům končí výuka ve 12:35 hodin. V ten den přijdou o všechny vyučovací hodiny,“ řekla Hana Kalábová, zástupkyně ředitelky Základní školy Dvořákův okruh. Někde plavání naruší i odpolední aktivity.
Zvýšené náklady nahradí školám krnovská radnice. „Vyšší náklady město formou dotace kompenzuje také oddílům plavání a vodní záchranné služby,“ uvedla mluvčí Krnova Dita Círová. Částky se pohybují v řádech statisíců korun.
Krnovský krytý bazén byl v provozu od roku 1973. Kvůli špatné statice však už letos v září neotevřel. Vedení města proto plánuje výstavbu nových městských lázní.
Plavci z Krnova (červená značka) musejí dojíždět do Bruntálu (oranžová), Opavy (modrá) a dokonce až do Břidličné (zelená).
