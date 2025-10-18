Krnov postaví nový krytý bazén. Stávající lázně trápí kvůli stáří i povodni statika

Autor:
  6:45
Stávající krytý bazén v Krnově je kvůli špatné statice způsobené stářím budovy i povodní zavřený. Celková oprava jej nečeká, město postaví nové městské lázně. Hotový je architektonický návrh a zastupitelé teď schválili další krok – zpracování projektové dokumentace.
Vizualizace nových městských lázní v Krnově

Vizualizace nových městských lázní v Krnově | foto: MÚ Krnov

7 fotografií

Otevřít by se nová budova měla za šest let. V lázních bude plavecký a relaxační bazén, saunový svět a fitness.

„Budova je navržena jako součást krajinného rekreačního areálu města. Rozvíjíme koncept nábřežního parku, kde se leží na slunci, na lehátkách, na dekách a ze kterého se vstupuje do jednotlivých lázní,“ popsali v návrhu jeho tvůrci ze studia AOC architekti.

Krnovský krytý bazén neotevřel. Má problémy se statikou, platí zákaz provozu

Na venkovní ležení bude navazovat hlavní jižní fasáda lázeňského domu. Na východní straně stavby vznikne parkoviště pro zhruba dvě stovky vozů. Stavba je mimo záplavovou zónu, navíc bude stát na náspu metr a půl nad terénem. Stavět se bude v areálu koupaliště.

I projekt teď bude mít na starosti stejné studio. „Společnost AOC architekti má s Krnovem od roku 2022 uzavřenou smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Další projekční fáze bude stát asi 30 milionů korun,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

7 fotografií

Stavět by se mělo začít za dva až tři roky, dokončení se odhaduje za další dvě až tři stavební sezony. Náklady se podle dnešních cen odhadují na 580 milionů korun bez DPH.

„Politická reprezentace města vzala na vědomí, že v případě mimořádných okolností, například nutných dodatečných investic, se mohou náklady zvýšit až o dvacet procent,“ dodala Círová.

Stávající krytý bazén byl v provozu od roku 1973. Kvůli špatné statice však už letos v září neotevřel. Odborníci teď řeší míru poškození a město jej zkusí vrátit do provizorního provozu. S otevřením nových lázní se zavře definitivně.

