O případu ze středy dnes informovala mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.
Policisty zavolala žena, která slyšela rány, našla na chodbě domu střely a všimla si poškození svých dveří. „Muž bydlící v protějším bytě přiznal, že si zakoupil plynovou zbraň a chtěl ji vyzkoušet,“ řekla policejní mluvčí.
Muž podle ní ve svém bytě umístil před vstupní dveře kartonovou krabici s terčem a několikrát do něho vystřelil.
Policisté zbraň zajistili, muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení. „Řekl nám, že jakmile zjistil, že střely prošly jeho dveřmi, se střelbou okamžitě přestal. Uvedl, že ho vůbec nenapadlo, že zbraň má takovou sílu,“ doplnila.
Policisté vyzývají k opatrnosti při manipulaci s jakýmikoliv zbraněmi. Také s těmi, na které se nevztahuje povinnost vlastnictví zbrojního průkazu. Zákon zakazuje používat zbraně na místech, kde by kvůli tomu mohlo nastat ohrožení života nebo zdraví nebo by mohla být způsobena škoda na majetku.
„Jen shodou náhod nedošlo v tomto případě k tragédii. České právo umožňuje uložit sankci propadnutí věci. Muž, který si ve svém bytě udělal střelnici, tak může o nově zakoupenou zbraň také přijít,“ dodala mluvčí.