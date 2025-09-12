Muž doma zkoušel plynovou pistoli, prostřelil dveře svého i sousedního bytu

Autor: ,
  12:59
Plynovou zbraň chtěl vyzkoušet jeden z nájemníků v bytovém domě v Krnově. Několikrát při tom prostřelil vstupní dveře svého bytu a poškodil i dveře sousedů. Nyní je podezřelý z poškození cizí věci.
Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

O případu ze středy dnes informovala mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Policisty zavolala žena, která slyšela rány, našla na chodbě domu střely a všimla si poškození svých dveří. „Muž bydlící v protějším bytě přiznal, že si zakoupil plynovou zbraň a chtěl ji vyzkoušet,“ řekla policejní mluvčí.

Muž podle ní ve svém bytě umístil před vstupní dveře kartonovou krabici s terčem a několikrát do něho vystřelil.

Kvůli plynové pistoli vtrhl do bytu a zmlátil své známé. Za chvíli už měl želízka

Policisté zbraň zajistili, muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení. „Řekl nám, že jakmile zjistil, že střely prošly jeho dveřmi, se střelbou okamžitě přestal. Uvedl, že ho vůbec nenapadlo, že zbraň má takovou sílu,“ doplnila.

Policisté vyzývají k opatrnosti při manipulaci s jakýmikoliv zbraněmi. Také s těmi, na které se nevztahuje povinnost vlastnictví zbrojního průkazu. Zákon zakazuje používat zbraně na místech, kde by kvůli tomu mohlo nastat ohrožení života nebo zdraví nebo by mohla být způsobena škoda na majetku.

Muži se hádali už dlouho. Poslední spor ukončily výstřely z plynovky

„Jen shodou náhod nedošlo v tomto případě k tragédii. České právo umožňuje uložit sankci propadnutí věci. Muž, který si ve svém bytě udělal střelnici, tak může o nově zakoupenou zbraň také přijít,“ dodala mluvčí.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se...

Muž doma zkoušel plynovou pistoli, prostřelil dveře svého i sousedního bytu

Plynovou zbraň chtěl vyzkoušet jeden z nájemníků v bytovém domě v Krnově. Několikrát při tom prostřelil vstupní dveře svého bytu a poškodil i dveře sousedů. Nyní je podezřelý z poškození cizí věci.

12. září 2025  12:59

Poslední den horníků na Karvinsku v éře těžby. Vzpomínalo se na mrtvé kamarády

Pěvecký sbor Permoník, havířská dechovka i několik desítek současných i bývalých horníků v tradičních uniformách. Tak se při příležitosti Dne horníků vzpomínalo na kamarády, kteří při dobývání...

12. září 2025  11:11

Věznice chtěla poslat odsouzené hlídat děti na přechodech, narazila u veřejnosti

Poslat vybrané odsouzené pomáhat chránit děti na rizikových přechodech před školami se v rámci svého projektu rozhodla věznice v Ostravě – Heřmanicích. S takovou iniciativou přichází jako první v...

12. září 2025  9:19

Krnovský krytý bazén neotevřel. Má problémy se statikou, platí zákaz provozu

Plavecký bazén v Krnově po letní přestávce znovu neotevřel, jeho provoz zapověděl výsledek průzkumu statiky poté, co se v objektu objevily trhliny. Problém má především podpěrná konstrukce bazénové...

11. září 2025  16:51

Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle...

11. září 2025  13:51

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se vyhnout kolonám, kolik stojí parkování

Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé...

11. září 2025

Šestnáctiletý motorkář nedobrzdil za odbočujícím autem, je v ohrožení života

Teprve šestnáctiletý motorkář boural ve Stonavě na Karvinsku. Jel rychle a nestihl zabrzdit, když auto před ním chtělo odbočit doleva. Po nárazu do vozidla byl ve vážném stavu, z místa nehody ho...

11. září 2025  10:43

Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě

Jednání, jejichž cílem je zastavit zápach, který dlouhodobě trápí obyvatele jižních částí Ostravy, vrcholí. Zástupci Ostravy a postižených obvodů žádají po firmách označených specializovanou studií...

11. září 2025  9:23

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium

Léčivá jodobromová solanka nebude v Karviné pomáhat jen pacientům tamních lázní. Město začalo v parku Boženy Němcové stavět inhalatorium, kde by mohla vdechovat jemnou mlhovinu zdraví prospěšných...

10. září 2025  17:07

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

10. září 2025  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.