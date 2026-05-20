Někdejší zaměstnanci textilní továrny se alespoň snaží zachovat a předat vše, na co si vzpomínají. Co bude dál, zatím nikdo neví. „Chystáme se zpátky do dílny, abychom aspoň svépomocí dali dohromady všechno, co ještě zvládneme. Pamětníci odcházejí. My, co jsme zůstali, máme kolem osmdesátky. Chceme toho co nejvíc předat dál,“ říká Jitka Navrátilová. Léta pracovala jako vedoucí dezinatury, dílny vzorkovny, kde vznikaly dezény tkanin, jež textilka vyráběla.
Po skončení výroby o tomto srdci továrny napsala knihu a stála i za vyhlášením památkové ochrany – bývalá přádelna s dílnou vzorkovny je národní kulturní památkou.
Byla evropským unikátem, zachovala se totiž, jako by se tam zastavil čas nebo zaměstnanci odešli jen na oběd. Nitě ve strojích, vzorníky v regálech, diplomy na stěnách, rozložené účetní knihy. Nejstarší exponáty pocházely z 19. století.
Po požáru v prosinci 2017 ze spáleniště Jitka Navrátilová vytahovala a třídila, co se dalo zachránit, a tři roky pak list po listu čistila a restaurovala ohněm poničenou sbírku vzorníků a dalších dokumentů.
V létě do dezinatury zamíří znovu, společně s kolegy seřizovači, kteří tam už před třemi lety opravili původní textilní stroje a zařízení poničené požárem. Některé uvedli do prezentovatelného stavu, jiné dokonce dokázali znovu rozchodit. „Budou pokračovat v obnově strojů. Opraví i původní regály, na kterých budou vystaveny očištěné součástky a další předměty, které se v dezinatuře dochovaly,“ řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Po požáru škodila i voda
Vše, co se po požáru podařilo obnovit, ale součástí dílny nebude, část vzala voda. „Podařilo se zachránit například nasnované osnovy, které se zakládají do stavů, a také útky a výrobní předpis. Chtěli jsme podle toho v dílně odetkat osnovy. Prostory, kde byl tento pomocný materiál uložen, ale zatopila voda a bláto,“ posteskla si Navrátilová.
Vyplavená byla i samotná Karnola. Po požáru opravená dílna je naštěstí ve vyšších patrech. Za své ale vzal obnovený vnější prostor továrny, kde po vybourání kotelny vzniklo veřejné prostranství pro konání kulturních akcí a trhů plné zeleně a takzvaná Zahrada smyslů. „Tu zaplavila voda, která zčásti odplavila zpevněné komunikace a odnesla i část rostlin z trvalkových záhonů včetně mulče z drceného kameniva,“ popsala Círová.
Na obnovu veřejného prostranství Krnov získal dotaci z programu Živel 1. „V těchto dnech vypíšeme zadávací řízení na dodavatele. Obnovíme záhony a horní kryt zpevněných mlatových ploch,“ upřesnila Dita Círová.
Zástupci města prozatím nepočítají s pokračováním prací uvnitř textilky, kde po požáru a poté, co se vzdali stomilionové evropské dotace na vznik unikátního muzea, plánovali komentované prohlídky, vznik textilní expozice, umístění muzejních depozitářů i nabídnutí vybraných prostor soukromníkům.
„Povodeň všechno zastavila. Dezinatura je uzavřena a spravuje ji město. Prohlídky tam neorganizujeme,“ sdělila Ivana Gerlichová, vedoucí Městského muzea Krnov.
Budova není zkolaudovaná, chybí v ní sociální zázemí pro návštěvníky. V nejbližší době tam ani nebude textilní muzeum, které mělo vzniknout v patře nad dezinaturou. V továrně nebude ani muzejní depozitář. „Krnov byl v září 2024 z osmdesáti procent pod vodou. Město se stále soustředí na obnovu. Na rozvojové projekty nejsou finance ani kapacity,“ dodala mluvčí Dita Círová.
5. ledna 2018