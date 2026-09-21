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Středověkou uličku v centru Krnova zničila povodeň, nyní opět ožívá

Žaneta Motlová
  6:53
Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat....

Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat. (18. 9. 2026) | foto: Město Krnov

Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat....
Takto vypadal prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově po obnově v roce 2022.
Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat....
Takto vypadal prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově po obnově v roce 2022.
11 fotografií
Lidé se jí poprvé prošli po rozsáhlém archeologickém průzkumu a revitalizaci v roce 2022, dva roky nato ale bylo po všem. Historickou hradební uličku dlážděnou říčními valouny i s přilehlou středověkou zdí smetla povodeň. Teď se celý prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat.

„Pod náporem vody se zřítila historická kamenná hradební zeď i zděný plot sousedního domu. Středověká ulička, která se nachází pod úrovní terénu, byla zanesena bahnem a naplaveninami a její historická dlažba z říčních valounů je poškozená,“ popsal škody po povodni v prostoru, jenž se pojí s nejstaršími dějinami města, Petr Mynář z odboru investic krnovské radnice.

Dodal, že silný proud vody úplně zdevastoval i mlatové plochy v části bývalé barvírny a poškozené jsou také betonové plochy zachycující půdorys původního technologického zařízení někdejší barvírny a povrchy ze žulových kostek.

Povodeň v Krnově poničila středověkou zeď s uličkou, po úklidu začnou opravy


Aby se kvůli neodborným zásahům předešlo dalším nevratným škodám, čistili celý prostor po povodni archeologové. Vše podrobně zdokumentovali, zbytky zřícené zdi, jejíž jádro pocházelo z pozdního středověku, rozebrali a materiál připravili na znovuvystavění v původní stopě.

Po čtyřech letech nová oprava

Obnova prostoru, za více než devět milionů zrevitalizovaného v letech 2021 až 2022, je na krnovské radnici. Popovodňová oprava vyjde na 3,5 milionu bez DPH. Hotovo bude v prosinci, cílem je návrat ke stavu před povodní. „V místě nejstarší krnovské cechovní barvírny obnovíme zpevněné komunikační cesty, chodníky, oplocení, středověkou zeď a další prvky včetně zeleně,“ sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat. (18. 9. 2026)
Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat. (18. 9. 2026)
Takto vypadal prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově po obnově v roce 2022.
Povodní zničený prostor u Koncertní síně sv. Ducha v Krnově začal opravovat. (18. 9. 2026)
11 fotografií

Zbořená středověká zeď vznikne z původního materiálu, jednotlivé kameny a další stavební prvky jsou očíslovány a čekají, až je stavebníci ve spolupráci s odborníky znovu vyskládají do jednoho celku.

Obnovou projdou veškeré plochy, ale i lavičky, odpadkové koše, kovová zábradlí, branky a ploty, veřejné osvětlení i záhony. „Povodeň na nich zanechala splaveniny a znehodnotila půdu, proto poškozenou vrstvu odstraníme, nahradíme kvalitní ornicí a založíme nové trávníky a výsadby,“ upřesnil k zeleni Petr Mynář.

Hradební ulička leží v místě, kde středověký Krnov sevřený hradbami opouštěl mlýnský náhon, do kterého byla svedena voda z řeky Opavy. Náhon využívaly místní mlýny a postupně u něj vznikly textilní a barvířské provozy.

Ulička kdysi spojovala prostor před vnitřním průčelím Hlubčické městské brány s lávkou přes náhon a Klášterní ulicí. Součástí prostranství u sv. Ducha byla i expozice barvířského provozu a trojrozměrné modely historické zástavby.

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