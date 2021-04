Z krnovských lesů zmizí koše. Město věří, že si lidé odpadky odnesou

Pracovníci krnovské lesní správy odpadky z exponovaných míst, jako jsou rozhledna Vyhlídka, Ježečkův palouček, Senná bouda či Jelení studánka, vyvážejí v týdenních až čtrnáctidenních intervalech podle počasí a sezony. V minulém roce to ale kvůli zvýšenému pohybu lidí v přírodě nestačilo.



„Vítr často odpadky rozfoukává po okolí a někdy je roznášejí psi nebo zvěř,“ uvedl jednatel Lesní správy města Krnova Ivan Vrátný.

Největším problémem jsou podle něj PET lahve, plechovky od nápojů, jednorázové kapesníky a vlhčené ubrousky.

Zároveň upozornil, že tam, kde koše nejsou, třeba u navštěvovaných odpočívadel u Kamenné boudy a u Mořského oka, lesníci tyto problémy neřeší. Správa tedy zkusí odstranit je odevšad.

„Tam, kde od počátku žádné koše nebyly, jsou problémy s odpadky pouze občasné,“ vysvětlil Vrátný. „Z toho důvodu jsme dospěli k názoru, že odpadkové koše z lesa odstraníme a budeme spoléhat na slušnost návštěvníků. Lidé by si mohli zvyknout na pravidlo, že co si do přírody přinesu, to bych z ní měl také odnést.“

Dodal, že totéž už udělaly například správy českých národních parků. „Nepočítáme, že tímto krokem se okamžitě zbavíme odpadu v lese, ale věříme v rozumné uvažování lidí,“ řekl Ivan Vrátný.