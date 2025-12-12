Na věže kostela nad Krnovem zamířily nové ciferníky, ručičky zůstanou originální

Žaneta Motlová
  16:36
Na opravovaný poutní kostel Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na krnovském kopci Cvilín se vrací obnovené věžní hodiny. Ve čtvrtek stavbaři vyzvedli dvojici ciferníků, které tak opět zdobí přední a boční část jihozápadní věže svatostánku.
Ciferníky nahradila replika vzniklá stejným způsobem jako její více než sto padesát let starý originál. Ručičky stačilo zrenovovat. A hodinový stroj je zčásti zmodernizovaný – zachoval si svou vizuální mechanickou podobu, ale nově jej bude pohánět elektromotor.

„Na železné konstrukci ciferníků jsou přinýtované plechové pláty. Dnes by se ciferník dal udělat i z jednoho kusu, ale záměrem bylo udělat to stejně jako kdysi,“ vysvětlil Daniel Macháč, který se v rýmařovské rodinné firmě se synem Jakubem obnově historických hodin věnuje.

Původní ciferníky, pocházející z roku 1867, kterým dělníci při opravách v roce 1998 jen opravili nátěr, zůstanou v Krnově.

„Jeden zůstane jako připomínka originálních věžních hodin v kostele v boční přístupové chodbě. V případě umístění toho druhého jsme v kontaktu s krnovským muzeem,“ upřesnil Michal Neugebauer z Biskupství ostravsko-opavského, jenž má rekonstrukci kostela na starosti.

Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince

Zatímco ciferníky už putovaly na věž, zbytek věžních hodin ještě musí počkat. „Hodiny se rozejdou až s dokončením rekonstrukce. Teď věž kryje lešení a nebyly by vidět,“ vysvětlil Neugebauer.

Nahoru tak příští rok zamíří čtveřice ručiček i hodinový stroj. „Ručičky zůstanou původní, zrenovované, včetně ručkových soukolí, což je převod jedna ku dvanácti mezi malou a velkou ručičkou. Jsou z měděného plechu nanýtovaného na kovové výztuhy,“ vysvětlil hodinář Daniel Macháč. Stroj bude nově pohánět elektřina.

Ještě v těchto dnech na Cvilín vyrazí také tesaři, kteří se pustí do obnovy konstrukce báně jihozápadní věže. Ta teď spočívá na trávníku před kostelem a je nutné ji celou rozebrat a obnovit. „Předpokládáme, že rekonstrukce kostela bude hotová v květnu příštího roku,“ uvedl Michal Neugebauer.

Cvilínský kostel nad Krnovem patří ke známým poutním místům regionu.

Cvilínský kostel nad Krnovem patří ke známým poutním místům regionu.

