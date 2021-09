Krnov zbourá vyloučenou lokalitu, nájemníci se musejí vystěhovat bez náhrady

Vedení města zvažovalo několik variant řešení budoucnosti vybydlených domů. „Vedle prodeje a opravy i konzervaci, to ale vnímáme jako odložení problému,“ řekl místostarosta Miroslav Binar.

Dodal, že domy jsou v havarijním stavu. Náklady na jejich rekonstrukci by se podle odhadu odborníků krnovské radnice vyšplhaly na 130 milionů korun.

„Město by na opravu mohlo získat dotaci, ovšem jen v případě, že by se jednalo o sociální bydlení, které dotační tituly podporují. To by ale znamenalo potenciální hrozbu opětovného vzniku vyloučené lokality,“ uvedla mluvčí radnice Dita Círová.

Prodat domy soukromým vlastníkům město nechce kvůli hrozbě vzniku ubytoven pro sociálně slabé. Náklady na demolici odhaduje na 17,5 milionu korun a má v plánu zkusit využít příslušných dotací.

Zbouráním objektů se uvolní prostor o ploše osmi tisíc metrů čtverečních, s nímž Krnov počítá pro výstavbu nových bytových domů. Než o něj projeví zájem nějaký developer, zůstane zelenou plochou.

Obývané jsou poslední dva domy, obsazeno je tam osmnáct bytů. „Nájemníci budou upozorněni, že se chystá demolice a smlouvy jim po 30. červnu 2022 neprodloužíme. Většina má smlouvu na dobu určitou a řada patří mezi neplatiče. Jeden má smlouvu na dobu neurčitou, tomu nabídneme adekvátní náhradu,“ řekla Blanka Krištofíková z odboru investic a správy majetku.