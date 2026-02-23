Pro benzin si jezdili do lékáren, v Krnově už tankují na pumpách sto let

Zpočátku si vlastníci aut a motocyklů v Krnově museli vystačit s nákupem pohonných hmot v lékárnách a drogeriích. To se ale změnilo před sto lety, kdy ve městě vznikly první dvě benzinky. Jednoduché pumpy s malými nádržemi, jedním stojanem a bez krytu pro obsluhu vyrostly na náměstí Minoritů a v Mikulášské ulici
Po válce vznikla nová benzinová čerpací stanice na náměstí Minoritů (tehdy Dr....

Po válce vznikla nová benzinová čerpací stanice na náměstí Minoritů (tehdy Dr. Karla Marxe) naproti kostelu minoritů. Její provoz byl ukončen na konci 60. let 20. století poté, co byla 7. 2. 1967 zprovozněna nová, tehdy velmi moderní, benzinka v Opavské ulici fungující dodnes. | foto: Městské muzeum Krnov

Detail projektu firmy Rhenania – Ossag Mineralölwerke. Čerpací stanice byla...
Další benzinová čerpací stanice (v levé části snímku), opět v Mikulášské ulici,...
Benzinová čerpací pumpa na náměstí Minoritů, zprovozněná k 1. 1. 1926, byla...
Podle pamětníků stávala v poválečné době benzinová pumpa poblíž domu v...
„Benzinová čerpací stanice na náměstí Minoritů, budovaná přibližně naproti poštovní budovy, byla uvedena do provozu 1. ledna 1926. Krátce nato následovalo vybudování stanice také na Mikulášské ulici, zprovozněné k 10. březnu 1926,“ uvedl historik Městského muzea Krnov Alexandr Michl-Bernard.

Do té doby motoristé kupovali palivo u drogistů, hokynářů a lékárníků. Prodávali ho na kilogramy a přepravovali v pětatřicetilitrových demižonech.

„Podle archivních záznamů v celém okrese Krnov byly roku 1914 vlastněny čtyři automobily a osm motorek,“ nastínil historik.

Po válce vznikla nová benzinová čerpací stanice na náměstí Minoritů (tehdy Dr. Karla Marxe) naproti kostelu minoritů. Její provoz byl ukončen na konci 60. let 20. století poté, co byla 7. 2. 1967 zprovozněna nová, tehdy velmi moderní, benzinka v Opavské ulici fungující dodnes.
Detail projektu firmy Rhenania – Ossag Mineralölwerke. Čerpací stanice byla pojata mírně velkolepěji než návrh Vacuum Oil Company.
Další benzinová čerpací stanice (v levé části snímku), opět v Mikulášské ulici, tentokrát však výrazně blíže centru. Dnes by se jednalo již o náměstí Hrdinů, popřípadě o Jesenickou ulici, na západním konci parkoviště vzniklého zaslepením výjezdu z náměstí Hrdinů do Jesenické ulice a na Albrechtickou ulici.
Benzinová čerpací pumpa na náměstí Minoritů, zprovozněná k 1. 1. 1926, byla zřejmě zcela první benzinkou v Krnově.
Pro samotný Krnov sčítání zaznamenalo dvě auta a pět motorek.

„Jedním z majitelů motorky byl textilní továrník Theodor Flemmich a jeden automobil vlastnili majitelé textilní firmy Johann Kudlich & Söhne,“ upřesnil historik.

Slušné mzdy pumpařů

Každá benzinka měla svou obsluhu. „Pumpaři měli slušnou mzdu, která na konci 20. let týdně činila 180 korun. Průměrný dělnický týdenní výdělek činil 120 korun,“ porovnal Michl-Bernard.

Síť prvních benzinek se dál v Krnově rozšířila až o čtyři roky později. V červenci 1930 bylo vydáno povolení pro benzinku v Mikulášské ulici, výrazně blíž centru města zhruba na dnešním náměstí Hrdinů, a v srpnu téhož roku v ulici Chářovské.

V průběhu 30. let pak přibývaly další projekty, ne všechny pumpy však skutečně vznikly.

Po válce, ruku v ruce s růstem počtu motoristů, rostl i počet čerpacích stanic. Krnovskou zajímavostí pozdější doby je benzinka v Opavské ulici z roku 1967.

„Údajně byla největší svého druhu v kraji. Její modernost spočívala v zavedení samočinných počítačů, které ukazovaly nejen množství čerpaných pohonných hmot, ale i cenu v Kčs,“ poznamenal historik.

