Firmy cítí příchod krize. Automobilka Hyundai například omezila výrobu

Každé druhé pondělí až do konce letošního roku nebudou muset chodit do práce zaměstnanci automobilky společnosti Hyundai v Nošovicích (HMMC). Vyplývá to z rozpisu směn zveřejněného odboráři firmy. Oproti dřívějším rokům, kdy se o automobilce často mluvilo spíše kvůli sporům o „povinné“ sobotní směny, jde o diametrální rozdíl.