Farnost v Odrách vztyčila pandemický kříž, bude připomínat boj s covidem-19

„Symbolicky si tím chceme vyprošovat boží požehnání do dalších let. Protože je od něj krásný výhled i na Hostýnské vrchy, chceme k němu časem instalovat lavičku, tak aby to bylo místo, na které se lidé budou rádi vracet,“ uvedl v Oderském zpravodaji farář Petr Kuník.



Kříž se nachází se na místě, odkud startují paraglidisté. Je obrácený k městu a je umístěný tak, aby ho bylo vidět už z dálky.

Farář uvedl, že krajina Oderska je typická množstvím malých sakrálních staveb, jako jsou dřevěné i kamenné kříže, sochy nebo boží muka.

„Tato místa jsou projevem křesťanské víry zdejších obyvatel a zároveň také vypovídají o událostech, které hluboce zasáhly do jejich života,“ uvedl Kuník.

Všechny bez rozdílu podle něj ovlivnila i současná pandemie, proto se farnost rozhodla zanechat na tuto událost památku.

Farář uvedl, že smyslem kříže není pouze připomenout oběti pandemie nebo úzkosti a nejistoty, které lidé prožívali.

„Má s úctou připomenout všechny, kteří nasazovali své síly v boji proti ní - od zdravotníků, policistů, hasičů až po dobrovolníky doma u šicího stroje,“ uvedl Kuník.