Krajský ředitel policistů Tomáš Kužel sdělil, že v roce 2025 policisté zaznamenali 308 případů, kdy řešili oznámení o událostech ve školách, přičemž šlo jak o případnou hrozbu zvenčí, tak i ze strany dětí.
Nejvíce takových případů, a to 215, evidují na základních školách. 51 oznámení řešili v diagnostických ústavech na území kraje, 36 na středních školách a šest na univerzitách.
„Dvacet případů jsme vyhodnotili jako trestný čin, více než šedesát bylo přestupků. V šesti případech jsme ve škole zajistili zbraně. Jednou to byla střelná zbraň, pětkrát nůž,“ vyjmenoval krajský policejní ředitel.
Kriminalisté v regionu například řešili počínání žáka základní školy, který si do školy nosil meče. Když se však jednou pochlubil a byl nahlášen, začali se o jeho počínání zajímat policisté.
„V tomto případě však nešlo o zločin a vše skončilo spíše domluvou,“ konstatoval Kužel.
Závažnější případ však řešili policisté na jedné z ostravských středních škol. Sedmnáctiletý student loni do třídy přinesl dlouhou zbraň a hrozil, že zastřelí některé spolužáky.
Museli zasáhnout policisté, kteří záhy zjistili, že jde „jen“ o airsoftovou pušku. „Samozřejmě na větší vzdálenost se nepozná, zda jde o airsoftovou, nebo opravdovou zbraň,“ uvedl Tomáš Kužel.
Student si proto vyslechl obvinění z nebezpečného vyhrožování a v současnosti už státní zástupce připravuje návrh na obžalobu, tedy s největší pravděpodobností mladíka čeká soud.
Čtyřiatřicet osob v těchto školních případech muselo podstoupit psychologické vyšetření, pět pak hospitalizovali v psychiatrické léčebně.
Situace se vyostřuje
Statisticky sice policisté začali sledovat zásahy ve školách až loni v lednu, nicméně na základě dlouholetých zkušeností uvádějí, že situace se zhoršuje.
To však není jen moravskoslezský problém, podobná situace vládne v celé republice.
„Je to velmi závažné téma a ve spolupráci s dalšími institucemi se snažíme napříč mezioborově situaci řešit, protože policie samozřejmě ten požár až jenom hasí, a my potřebujeme, aby ten požár vůbec nenastal,“ řekl náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík.
Situaci potvrzuje i ředitel jedné z ostravských základních škol. „Zásadní je situace v rodinách. Děláme, co můžeme. Určitě by pomohlo, aby si žáci uvědomili, že nejsou beztrestní,“ zmínil pedagog, který však nechtěl být jmenován.
Stejného mínění je i Jan Paťawa, vedoucí Krizového informačního týmu ministerstva vnitra.
„Určitě v tom hraje roli domácí prostředí a výchova. Vidíme, že stále nevymizelo násilné chování vůči dětem a fyzické tresty. A z obětí se pak mohou stávat násilníci,“ poodhalil jednu z možných příčin.
Dodal, že to zřejmě souvisí i s nejistotou okolního světa i samotného školního prostředí. „Nejistota se pak u dětí může projevovat i zvýšenou agresivitou,“ zdůraznil.
27. října 2025