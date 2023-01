Konec covidového zklidnění. Vražd i krádeží přibylo, v kraji bují dětské gangy

Stále však zůstává hodně vzdálena stavu v neblaze proslulých 90. letech, navíc policisté loni opět objasnili přes padesát procent trestných činů, přičemž před třiceti roky se objasněnost pohybovala i pod třiceti procenty.

V roce 2022 se na území Moravskoslezského kraje stalo 21 884 trestných činů, což je o 22 procent více než v předešlém roce. Ve více než jedenácti tisíci z nich policie zjistila pachatele, což činí 52,1 procenta. S připojením činů, jež byly objasněny až letos, to je celkem 59,2 procenta.

„Stav kriminality v kraji se vrací do standardní podoby, jaká byla před covidem,“ potvrdil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.

Upozornil, že na kriminalitě se navzdory různým spekulacím podíleli cizinci jen velmi málo, a to navzdory tisícům válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jak vyplývá z policejní statistiky, v roce 2021 činil podíl pachatelů ukrajinské národnosti na trestných činech 0,47 procenta a loni, tedy už po vypuknutí války, se tento podíl mírně zvýšil na 0,75 procenta.

Vraha se podařilo najít vždy

„Navíc musím upozornit, že jde drtivou většinou o dopravní a majetkové činy, u násilí jde pouze o jednotky. Pokud tedy někdo tvrdí, že uprchlíci představují bezpečnostní riziko, tak to není pravda,“ upozornil Kužel.

V případě nejvážnějších trestných činů, tedy vražd, se také čísla vrátila do předcovidových dob. Policie eviduje patnáct pokusů i dokonaných činů, oproti loňským sedmi. Kriminalisté objasnili všechny vraždy, což se děje už od roku 2016.

Ačkoliv kraj v rámci celé republiky dominuje hlavně majetkovými delikty, tedy například krádežemi v obchodech nebo vloupáními do automobilů či sklepů, vedení moravskoslezské policie upozornilo na jeden nešvar, který se podle něj stává nepříjemným trendem poslední doby.

„Velké části loupežných přepadení se dopouštějí mladiství (mladí ve věku od 15 do 17 let – pozn. red.) a nezletilí (děti do 14 let – pozn. red.). Často jde o dětské gangy tvořené například chovanci z výchovných ústavů, kteří jsou na útěku,“ zmínil Radim Wita, policejní náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování. Uvedl, že loupežných přepadení se dopustili pachatelé pod osmnáct let z téměř 39 procent, zaměřují se na přepadení na ulicích.

Kybernetické zločiny jsou na vzestupu

„Současně narůstá agresivita těchto dětí. V žádném případě se z jejich strany nejedná jen o nějaké slovní výhrůžky, ale dochází k fyzickému napadení, a to někdy velmi surovému, například údery a kopy na hlavu, když už oběť leží na zemi,“ popsal policejní náměstek.

O více než sto procent vzrostl počet takzvaných kybernetických zločinů, zvláště pak těch, kde pachatelé zneužívají neznalostí lidí při práci s internetem.

Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel také sdělil, že nyní v kraji slouží 4 056 policistů. „To je sice mírný podstav, ale daří se doplňovat řady policie novými adepty, takže zatím nemáme problém,“ zmínil Kužel.

Policisté se podobně jako hasiči výrazně podíleli na zvládnutí uprchlické vlny po vypuknutí války na Ukrajině, Kužel k tomu podotkl, že do záchytného střediska stále chodí padesát až sto lidí týdně.