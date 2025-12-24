Kriminalisté vyšetřují násilnou smrt muže na Ostravsku, zadrželi podezřelého

  16:45
Kriminalisté od dnešního dopoledne vyšetřují násilnou smrt muže v domě ve Vratimově na Ostravsku. Policie na místě zadržela podezřelého, ještě ale nebyl obviněn. Uvedla to policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Marie Stránská, MAFRA

Policisté, kteří přijeli na místo, našli oběť už bez známek života. „Zadrželi v domě muže středního věku, který je z tohoto skutku podezřelý. Nyní s ním kriminalisté činí procesní úkony. Dosud nebyl obviněn,“ sdělila.

„V úvahu připadá několik právních kvalifikací, včetně vraždy. Na místo byli přivoláni také specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kteří zajišťují a vyhodnocují stopy,“ dodala. Byla nařízena pitva zemřelého.

Na místě se hovořilo o střelbě. Mluvčí uvedla, že muž ale nebyl zastřelený. „Nedisponujeme informacemi o střelbě v místě, kde k činu došlo. Kriminalisté intenzivně pokračují v prověřování této události. Nyní není možné zveřejnit bližší informace, jakmile to stav řízení umožní, učiníme tak,“ uvedla Štětínská.

