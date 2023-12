Dárci se kvůli nemocím odhlašují, krve není dost. Pomoci mají mimořádné odběry

„Dárci se omlouvají a kvůli nemoci odhlašují,“ potvrdila mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová. Přestože situace není zatím kritická, byla by podle Petlachové nemocnice před vánočními svátky ráda především za doplnění krevních rezerv skupin s faktorem Rh negativní.

Zajistit, aby zásoby transfuzních přípravků mezi svátky nedošly, se zdravotníci v nemocnicích skupiny Agel rozhodli navýšením odběrových dnů.

Konkrétně v Novém Jičíně organizují odběry dva, a to předvánoční, pro doplnění zásob plné krve, a předsilvestrovský, kdy budou odebírat krevní plazmu.

„Je to pro nás poslední příležitost doplnit letošní zásoby,“ sdělila manažerka ošetřovatelské péče novojičínské nemocnice Eva Jalůvková, která věří, že dárců přijde v době adventu i před silvestrem dostatek.

Naplánovat počet odběrů není jednoduché. „Krve nemůžeme mít přebytek. Například transfuzní přípravky s červenými krvinkami mají trvanlivost pouhých dvaačtyřicet dnů. Proto musíme doplňovat zásoby průběžně,“ objasnila Jalůvková.

Pokud by nastala nečekaná situace a nemocnice by potřebovaly více transfuzních přípravků, jsou zdravotníci schopni dárce zajistit, a to i v podhorských oblastech.

„Je skvělé, že oslovení dokážou přijít i mezi svátky,“ uvedla vedoucí lékařka hematologické ambulance Podhorské nemocnice Bruntál Naděžda Petřičová.

24. listopadu 2022