Muž zatápěl v krbu etanolem, plameny mu vážně popálily celé tělo včetně obličeje

Dalibor Maňas
  15:52
Vážné popáleniny utrpěl ve čtvrtek ráno muž na Karvinsku, který v krbu zatápěl etanolem. Zdravotníci ho museli uvést do umělého spánku. Událost nahlásil na tísňovou linku před osmou hodinou sám zraněný.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Na místo vyjel lékařský tým ze základny v Orlové. „Třiašedesátiletý muž byl při vědomí, měl popáleniny v rozsahu téměř čtyřiceti procent tělesného povrchu v oblasti obličeje, krku, hrudníku, a horních i dolních končetin,“ uvedla Jana Šedovičová, mluvčí moravskoslezských záchranářů.

„Zdravotníci popáleniny ošetřili, zajistili periferní žilní vstup, zahájili infuzní terapii a podávání léků tlumící bolest. Vzhledem k zasažení dýchacích cest a stále zhoršujícímu se dýchání lékařka uvedla zraněného do umělého spánku a napojila ho na přístrojem řízené dýchání “ dodala mluvčí.

Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty

Muže ve velmi vážném stavu transportovala záchranka do Popáleninového centra ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě.

Na místo dorazila také profesionální jednotka hasičů. „Muž při přikládání použil tekutý etanol, který vzplanul. Hasiči asistovali zdravotníkům při ošetření zraněného. Provedli bezpečné uhašení zbytku paliva a vyčištění krbových kamen od popele,“ popsala mluvčí hasičů Kamila Langerová.

