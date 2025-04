Kramný neuspěl s milostí ani porušením zákona, podmínku může zkusit za sedm let

Nyní šestačtyřicetiletý Kramný podle rozsudku v hotelu v egyptské Hurghadě v červenci 2013 elektřinou zavraždil svou šestatřicetiletou manželku a také osmiletou dceru.

Krajský soud v Ostravě ho za dvojnásobnou vraždu v roce 2016 odsoudil na 28 let vězení, přičemž chyběl jakýkoliv přímý důkaz a jak uvedla soudkyně, vina byla prokázána na základě znaleckých posudků a řetězce nepřímých důkazů.

Kramný a jeho obhájkyně neuspěli s odvoláním na Vrchním soudu a dovoláním u Nejvyššího i Ústavního soudu. Nyní padla další možnost, jak rozsudek zvrátit. „Ministerstvo spravedlnosti 29. dubna oficiálně oznámilo, že ministr nevyhověl podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,“ informoval Václav Peričevič ze Spolu Šalamoun, který podnět loni v prosinci podával.

Dodal, že ministerstvo rozhodnutí odůvodnilo například tím, že Nejvyšší soud nemůže znovu projednávat věci, které již byly řešeny stejnými či obdobnými způsoby a případná podaná stížnost by stejně byla Nejvyšším soudem odmítnuta jako nepřípustná.

Spolek, který se zabývá některými spornými soudními případy a například nesouhlasí s pachovými stopami coby důležitým důkazem prokázání viny, rovněž uvedl, že podle jeho informací se několik občanů obrátilo na prezidenta o udělení milosti.

„Tyto žádosti však nebyly vyslyšeny a prezident republiky milost neudělil,“ konstatoval Václav Peričevič. Už dříve milost odmítl Miloš Zeman, nyní tak zřejmě učinil i Petr Pavel.

Peričevič upozornil, že Kramný v České republice vyčerpal všechny možnosti, jak svůj případ nějak ovlivnit. „Z pohledu české justice je tak tento případ uzavřen. Pro Spolek Šalamoun však nikoliv,“ konstatoval. Spolek Šalamoun už dříve několikrát zopakoval, že tato známá kauza je podle něj největším tuzemským případem justičního omylu.

1. prosince 2022

Kramný má případně ještě šanci u Evropského soudního dvora pro lidská práva. Většinu takových žádostí však soud ve francouzském Štrasburku zamítá, nadto rozhodnutí trvá i déle než rok.

Kramný vinu od počátku odmítá

Kramný dostal trest 28 let vězení. Žádat o podmínečné propuštění může po vykonání dvou třetin trestu, tedy po 18 letech a 8 měsících pobytu za mřížemi, vzhledem k závažnosti trestného činu ne dříve.

Do výkonu trestu se počítá i pobyt ve vazbě, do které byl vzat v únoru 2014. O podmínečném propuštění tak soud může rozhodovat v případě podání žádosti až v říjnu 2032, tedy za sedm let. Rozhodovat by o něm měl senát územně příslušný k místu výkonu trestu. Kramný byl dlouho ve vězení ve Valdicích na Jičínsku, podle posledních informací by však nyní měl odpykávat trest ve věznici v Mírově na Šumpersku.

Obvyklou podmínkou předčasného propuštění však bývá i přiznání k činu a projevení účinné lítosti, přičemž však Kramný vinu na smrti manželky a dcery od počátku odmítá.

Pokud by musel ve vězení vydržet až do konce rozsudku, tak na svobodu vyjde v roce 2042, kdy mu bude už 64 let. Tragédie v Egyptě se stala, když mu bylo 35 let.