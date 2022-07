Obhájkyně Kramného žádá o obnovu procesu, rozhodne jiná ostravská soudkyně

Obhájkyně zatím odmítá komentovat, o jaké argumenty, například nové znalecké posudky, se opírá ve své snaze obnovit soudní projednávání tragického případu z července 2013. „Zatím mohu jen potvrdit odeslání žádosti, nic konkrétního v ní obsaženého určitě až do jednání o obnovení řízení nebudu uvádět,“ konstatovala.

Připustila jen, že se tak s klientem rozhodli poté, co od nového roku začala platit novela trestního řádu. „Zatímco předtím o případné obnově řízení rozhodoval stejný soudce, který vedl i první řízení s vyhlášením rozsudku, tak nyní tak činí sice stejný soud, ale jiný soudní senát, který sám posoudí naše argumenty,“ vysvětlila obhájkyně.

Na dotaz iDNES.cz také zmínila, že právě kvůli předchozí praxi, kdy o obnově líčení rozhodoval stejný soudce jako ten, který vyhlašoval rozsudek, nakonec stáhla loni v dubnu první žádost o obnovu řízení.

Krajský soud v Ostravě už potvrdil přijetí žádosti. „Rovněž už byla také stanovena soudkyně, která se věcí začala zabývat,“ uvedla mluvčí soudu Martina Schwettrová. Kdy bude o případné obnově rozhodnuto, není zatím jisté. Lhůta na vyřízení žádosti není stanovena, lze však předpokládat, že se tak stane letos na podzim.

Kramný je za mřížemi už přes osm let

Jednání o obnově řízení je veřejné, nenastane jen kvůli předchozímu zamítnutí například kvůli chybějícím náležitostem nebo podání neoprávněnou osobou. Pokud by soud rozhodl o obnově řízení, mohla by o vině, či nevině rozhodnout stejná soudkyně jako v minulosti.

Kramný dostal v lednu 2016 za dvojnásobnou vraždu 28 let vězení, přičemž žalobce žádal 30 let a obhájkyně zproštění. Verdikt potvrdily i Vrchní soud a Nejvyšší soud. Za mřížemi Kramný zůstává od vzetí do vazby v únoru 2014, takže už déle než osm let.

Trest odpykává ve věznici v Mírově na Šumpersku. „Jak se mu daří? Pochopitelně jsme spolu v kontaktu a daří se mu tak, jak to odpovídá typu věznice,“ zmínila obhájkyně Rejžková fakt, že Kramný žije ve věznici se zvýšenou ostrahou, tedy s nejpřísnějším režimem.

Otrava vs. elektrický proud

Kramného manželka (36 let) a dcera (8 let) zemřely 30. července 2013 v hotelovém pokoji v egyptském letovisku Hurghada. Kramný uváděl, že se tak stalo poté, co všichni měli těžké zažívací potíže po tamním jídle, což potvrdil i egyptský patolog.

Jenže podle posudku ostravských znalců po převozu nekompletních těl z Egypta do České republiky byla příčina smrti změněna na zásah elektrickým proudem a Kramný byl ze smrti ženy a dívky obviněn a poté i obžalován.

Největší pře se vedou ohledně znaleckých posudků v oboru patologie. Dva znalci obhajoby dokonce byli potrestáni podmínkami za křivé výpovědi a nepravdivé posudky. Naopak obhajoba poukazuje na údajné podivné zacházení se vzorky a uvádění domněnek místo důkazů. Případ vyvolal i mnoho emocí u veřejnosti a soud se stal jedním z nejsledovanějších v posledních letech.