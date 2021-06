Jedním bodnutím zavraždil u tržnice bezdomovce, dostal za to jedenáct let

Incident se stal v pondělí 24. srpna po sedmnácté hodině v Pivovarské ulici, u městské tržnice ve Frýdku-Místku. Oba muži, v podstatě bezdomovci, protože Popuša žil na ubytovně a napadený u řeky, nejprve popíjeli v blízkém pohostinství, pak se pohádali o přivolání taxislužby. Spor pokračoval i na ulici, kde mezi opilými muži vygradoval ve smrtící útok nožem.

„Obžalovaný jednou bodl muže do hrudi a zasáhl srdečnici (aortu, poz. red.). I přes profesionální zásah záchranářů napadený na místě zemřel,“ uvedl státní zástupce. Čin natočil na mobilní telefon jeden z přihlížejících.



Popuša po činu ujel do Ostravy, kde se potloukal a svému zadržení se snažil zabránit i změnou vizáže. Policie po něm vyhlásila celostátní pátrání. Za dva dny ho dopadla zásahová jednotka.

V soudní síni se Popuša k činu přiznal. „Udělal jsem to a lituji toho. Nechtěl jsem ho zabít,“ uvedl a svou výpověď předal soudkyni. Snažil se senát přesvědčit, že spor se známým chtěl ukončit, ale on na něj dále dorážel.



„Nožem jsem ho chtěl jen zastrašit, aby toho nechal, ale on mě pořád napadal. Je mi moc líto, jak to skončilo,“ opakoval.

Rozsudek za dvě hodiny od začátku líčení

Popuša využil možnosti prohlášení o vině, čímž se jednání značně urychlilo, protože odmítl i další dokazování.

Státní zástupce v závěrečné řeči žádal trest v dolní polovině sazby deset až osmnáct let a vyhoštění z České republiky na dobu neurčitou. Obhájce pak poukazoval hlavně na to, že se jeho klient hned doznal a spolupracoval, což označil za zásadní projev sebereflexe. Čin podle něj provedl v nezvládnutém afektu poté, co se konfliktu chtěl vyhnout.

Po dvou hodinách od zahájení tak soud mohl vynést rozsudek. Popuša dostal jedenáct let vězení se zvýšenou ostrahou, poté bude z České republiky vyhoštěn na deset let.

Obžalovaný má zjevné sklony k násilí

Soudkyně uvedla, že zásadní pro nižší trest bylo prohlášení o vině, což i zákon definuje jako polehčující okolnost. Přitěžující byl naopak fakt, že šlo o souhrnný trest, protože v době činu byl útočník v tříleté podmínce za bodnutí nožem známého do lýtka.

Soudkyně uvedla, že pokud připočte i napadání družky, která však odmítla podat trestní oznámení, tak Popuša má zjevné sklony k násilí. Ostatně už na Slovensku byl odsouzen k tříletému vězení.

Deset záznamů v trestním rejstříku měl i napadený muž, jenže ten za majetkovou trestnou činnost, rušení nočního klidu nebo výtržnictví.

Odsouzený i státní zástupce si ponechali lhůtu na případné odvolání, rozsudek proto zatím není pravomocný.