Obžalovaným hrozilo 12 až 20 let vězení. Po vynesení rozsudku si oba, stejně tak i státní zástupkyně, ponechali lhůtu na případné odvolání. Rozsudek proto zatím není pravomocný.

Třicetiletá žena z Karviné byla v manželství s mužem velmi nespokojená. Podle jejího vyjádření ji napadal, vulgárně nadával, vyhrožoval a více než rodině se věnoval drogám. Jiné to bylo u jeho 37letého bratra. S tím si rozuměla a začali spolu žít.

Postupně spřádali plán, jak se příbuzného, který jim prý ze života dělal peklo, zbavit. Psali si prý o tom, že by ho mohl jeho bratr ubodat, případně by mohl muž vypadnout z okna. Nakonec pojali plán ho antidepresivy utlumit a pak zabít vzduchem vstříknutým do žíly.

Jenže netušili, že kvůli podezření z jiné trestné činnosti, údajně související s drogovou problematikou, mají všichni odposlouchávané mobilní telefony.

Odposlechy odhalily přípravu vraždy

Pak přišel osudný čtvrtek 16. února 2023. Jak se píše ve spisu, obžalovaný muž pozval svého bratra do bytu a nabídl mu plechovkové pivo obohacené o několik tablet rozdrceného Neurolu a dalších utišujících léků. Oběť se však jen napila a se slovy, že to je moc hořké, plechovku zahodila.

Tak přišel na řadu rezervní plán. Žena připravila svíčkovou, ve které byla podobná směs léků. „Ještě muži vyhrožovala, že když svíčkovou nesní, tak ho nepustí k dětem,“ podotkla státní zástupkyně.

Muž však krátce předtím požil pervitin, což se u něj projevovalo nechutenstvím. A svíčkovou proto rázně odmítl. Když policisté později vyhodnocovali odposlechy, s údivem zjistili, co se stalo. Následovalo zadržení, obvinění a obžaloba.

Státní zástupkyně žádala 12 let vězení, obhajoba naopak zproštění viny, případně odsouzení jen za pokus o ublížení na zdraví z omluvitelných pohnutek.

Obhájkyně totiž tvrdily, že žena s mužem nechtěli manžela a bratra sprovodit ze světa, ale snažili se mu naopak pomoci. „Nabízeli mu léčení a hledali mu i jiné bydlení. Výsledkem však jen bylo, že jim sprostě nadával, vyhrožoval, užíval dále drogy a dále je všelijak trýznil,“ upozorňovaly obhájkyně.

Žádaly například znalecké posudky na psychický stav oběti, což soud odmítl. Také poukazovaly na to, že obžalovaný muž trpí srdeční chorobou, proto léky měl na vlastní použití. A i kdyby se o vraždu pokusili, tak by vzduchu vpraveného do těla muselo být mnohem více.

Obhajoba Bylo to jen v rovině fantazie

„To, co si psali, zjevně nemysleli vážně, vstříknutí vzduchu do žil bylo jen v rovině fantazie,“ konstatovaly shodně obhájkyně.

Obžalovaný muž žádal soud, aby mu nebral život. „Už vazba je obrovským trestem a další roky ve vězení by znamenaly, že můj život už nebude dlouhý,“ prohlásil. Spoluobžalovaná řekla, že se naopak snažila, aby její manžel přestal brát drogy. „Aby naše děti měly otce, a ne feťáka. Se žalobou nesouhlasím, je plná nesmyslů.“

Soud nakonec vyřkl oběma shodný trest osm let vězení. Soudce to zdůvodnil tím, že se podle něj podařilo prokázat, že to s vraždou mysleli vážně. „Kdyby šlo o jedno prohlášení na mobilu nebo jeden hovor, tak to lze považovat za situaci, kde někdo něco takového jen prohlásí, ale tady to bylo dlouhou dobu plánované a hlavně uskutečněné,“ upozornil soudce.

Odmítl také, že by si obžalovaní počínali v afektu. Uznal však, že byli pod mužovým velkým tlakem, který se k nim rozhodně nechoval nijak vstřícně. „Nebyli v jednoduché situaci, ale to jsme zohlednili nikoliv ve vině, tu máme za prokázanou, ale ve výši trestu. Máme za to, že i tento trest povede k jejich nápravě,“ vysvětlil soudce.