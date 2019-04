Vycucala mě a odkopla, řekl muž obžalovaný z pobodání o 19 let mladší ženy

Za pokus o vraždu a další trestné činy hrozí 55letému Koleňákovi vězení od deseti do osmnácti let.

Incident se stal loni 3. září po půl osmé večer. „Při hádce kvůli finanční situaci vzal obžalovaný kuchyňský nůž a ženu začal bodat, nejvíce do oblasti hrudníku,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský.

Žena utrpěla řadu těžkých zranění. Protože se vše odehrálo na balkoně přízemního bytu, tak útok náhodou viděla žena ze sousedství, která hned přivolala záchranáře. Následovala okamžitá náročná operace, díky které 36letá zraněná žena přežila.

Muži před dvěma roky zemřela manželka

Když útočníka dva přivolaní policisté vyzývali, aby nůž odhodil, vzal si podle spisu další a vyhrožoval jim, že je také zabije a pak i sebe. Nožem přitom naznačoval útok. Pak se několikrát sám bodl do břicha. Záhy ho zpacifikovala zásahová jednotka. Nakonec byl převezen do nemocnice a i on se podrobil operačnímu zákroku.

Koleňák u soudu odmítl vypovídat. „Z trestného činu si nic nepamatuju. Udělala se mi mlha před očima a konec,“ konstatoval.

Soudce proto četl jeho výpovědi v době policejního vyšetřování. Koleňák pracoval jako řidič vysokozdvižného vozíku, ale v roce 2017 mu zemřela manželka. V létě 2018 se seznámil s o 19 mladší přítelkyní, která se k němu nastěhovala.

První dva měsíce byl vztah bez větších problémů. Jenže jak popsal muž, pak začaly hádky. „Pila jak duha a kouřila jak fabrika. Každá den byla líznutá. Myslím, že ani nikde nepracovala,“ líčil.

Obžalovaný: Hluboce toho lituji

V osudný den nejprve u jednoho známého vypili půl litrů jablečné pálenky a další lahev zkonzumovali už ve dvou v bytě na balkoně. Oba byli už notně opilí.

„Najednou mi řekla, že potřebuje další peníze. Když jsem jí odpověděl, že peníze už nemám, tak prý že odejde domů k mamince,“ vypověděl Koleňák.

Poznamenal, že se mu zatmělo před očima. „Vycucala mě z peněz a pak odkopla,“ prohlásil. Dál si však nic nepamatuje. „Mlha a nic. Vzpomínám si, až jak jsem ležel v nemocnici,“ řekl.

Rád by dostal co nejmenší trest, aby mohl co nejdříve do práce. „Je to pro mě osobní neštěstí, hluboce toho lituji,“ zhodnotil na závěr Koleňák.

Soud ještě vyslechne napadenou ženu a další svědky, vypovídat budou i znalci například z oboru psychologie. Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.