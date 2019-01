Soud trestal rvačku opilců. Útočník dostal devět a půl roku vězení

Jak uvedla mluvčí soudu Karin Kantorová, odsouzený, kterému hrozilo pět až dvanáct let vězení, se proti verdiktu ihned odvolal. Rozsudek tak není pravomocný.

V osudný den měli všichni aktéři incidentu notně upito. Jednačtyřicetiletý Kreisel ale i napadený při pozdějším měření nadýchali až tři promile.

Popíjeli celé odpoledne a jejich „nápojový lístek“ byl bohatý: vodka, fernet, pivo a rum. Vše završili na benzinové pumpě, kde si k cigaretám koupili půllitr rumu, který Kreisel i jeho známý zkonzumovali velmi záhy. Pak se vydali na procházku. Skončila moc špatně.

„Zdeněk je zlatý chlap, ale nesmí se napít tvrdého alkoholu. To se pak moc změní a je hodně žárlivý,“ vypověděla přítelkyně obžalovaného s tím, že když ho viděla po popíjení u pumpy, byl už hodně opilý.

„Jeho chování se hodně změnilo,“ řekla při vyšetřování případu. Nyní na soudu vypovídat odmítla, potvrdila však, že se s Kreiselem nerozešla a dále jsou partnery.

Na bezvládné tělo ještě šlapal

Jak žena dříve uvedla, v osudný den ji začal druh slovně urážet a polil ji pivem. Když se ohradila, dostala dvě facky. To už zasáhl o třináct let starší známý, který šel před nimi.

„Jen jsem zakřičel, co dělá, a přidal jedno hodně sprosté slovo. Ale to, co následovalo, jsem určitě nečekal,“ líčil dění na Holečkově ulici ve Slezské Ostravě.

Kreisel prý k němu přiběhl a pěstí mu dal silnou ránu do obličeje. Napadený při pádu narazil hlavou o asfalt a zůstal v bezvědomí. Tím však atak neskončil. „Obžalovaný dal muži ještě několikrát pěstí a nejméně dvakrát mu skočil na hlavu a krk,“ uvedl státní zástupce.

Kdyby útočníka neodtrhl další známý a lidé, kteří vyběhli z blízkého domu, zřejmě by vše skončilo ještě mnohem hůře. „Asi by mě zabil,“ odtušil na soudu napadený. Uvedl, že si z útoku mnoho nepamatuje, jen by prý chtěl poděkovat ženě z domu, která mu pomohla, když začal chrlit krev.

Veřejně prospěšné práce? Neodpracováno ani hodinu

I tak byly následky vážné: otřes mozku, dvakrát přeražená čelist, rozsáhlé pohmožděniny, natržené ucho. Následovala operace a poměrně dlouhé léčení.

„V čelisti mám dvě destičky, byl jsem tam dlouho zadrátovaný. Ale problémy mám pořád,“ popsal své potíže.

Kreisel odmítl vypovídat, stejně jako už na policii. Jen dříve upozornil, že byl sice v 90. letech odsouzený za násilný čin, ale to byl ještě mladistvý.

Letos pak za výtržnictví dostal veřejně prospěšné práce, neodpracoval však ani hodinu.