Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Byl to feťák. Ale pan feťák.“ Padl trest za vánoční masakr sekerou ve Vratimově

Josef Gabzdyl
  14:52
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie3 Premium

Justiční stráž přivedla Vladimíra Jozku, který dostal trest takřka šestnácti let za vraždu. (11. listopadu 2026) | foto: Josef Gabzdyl, iDNES.cz

Už nikdy nebudou mít Vánoce. Na loňské svátky sourozenci Pavla K. nezapomenou. Na Štědrý den ho totiž ve Vratimově u Ostravy zabil sekerou jeho známý a snad i někdejší partner Vladimír Jozek. U Krajského soudu v Ostravě dostal za vraždu patnáct let a jedenáct měsíců vězení.

Čtyřiapadesátiletý poškozený neměl žádnou šanci. Když loni po půlnoci 24. prosince vyšel nahý z koupelny domu ve Vratimově, brutálně ho napadl o tři roky starší Vladimír Jozek.

„Zasadil mu nejméně jedenáct ran tupou i ostrou stranou kovové sekyrky a mířil zejména na hlavu. Napadený se sice bránil, ale útok pokračoval i poté, co upadl, skončil v tratolišti krve a už jen chrčel,“ popsal státní zástupce David Bartoš.

Poškozený na místě zemřel. Tvář měl tak zdevastovanou, že jeho pozůstalým nedoporučili, aby jeho tělo viděli. „Měli jsme pro něj dárek, Pavlík měl přijít na vánoční večeři. Neobjevil se a nám šestadvacátého ráno zavolali, že byl brutálně zavražděný,“ neskrývaly rozhořčení a smutek jeho sestry. A následně popsaly neobvyklý životní příběh oběti s krutým koncem.

Žádáme, aby trest nebyl na celé roky, protože by to znamenalo, že by z vězení vyšel na vánoční svátky, kdy jsou úřady zavřené.

obhájce obžalovaného

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

Pokus o sebevraždu skončil vážnými následky. Rodiče sdílejí příběh šestnáctiletého Adama

Premium
V Městské nemocnici Ostrava je Adam už dva měsíce. „Přijali jsme ho ve stavu...

Byl to zpočátku příjemný den, který rodina z Kopřivnice na Novojičínsku strávila společně na výletě ve Světě techniky. Večer však našli staršího syna Adama oběšeného v jeho pokoji. Podařilo se jej...

Vytrhal mi zbytečně 18 zubů, žaluje pacient lékaře. Klinika bude platit, rozhodl soud

Premium
Okresní soud v Ostravě projednává případ zubaře, který údajně pacientovi...

Muž, který trpěl poté, co přišel o všechny zuby, se po letech sporů se zubařem dočkal zastání u soudu. Petr Večeřa tvrdí, že mu zubař Lubomír Beran zbytečně vytrhal 18 zubů, když mnohé šlo zachránit,...

Dlažební kostka nemá být program. Taťána Malá o financování ČT a ČRo i protestech

Premium
Taťána Malá (ANO)

Koncesionářské poplatky jsou nespravedlivé, říká v rozhovoru pro iDNES.cz šéfka poslanců hnutí ANO Taťána Malá k vládnímu návrhu i postupu při prosazování změn financování veřejnoprávních médií....

Proč Arabové hltají izraelský seriál Fauda? Zvědavost i to, že „naši“ už nejsou naši

Premium
Lior Raz (vpravo) v seriálu Fauda

Izraelský seriál Fauda trhá rekordy sledovanosti ve státech, kde by to asi nikdo nečekal. Vysvětlení, proč Arabové seriál s takovou oblibou sledují, může být několik.

„Byl to feťák. Ale pan feťák.“ Padl trest za vánoční masakr sekerou ve Vratimově

Premium
Justiční stráž přivedla Vladimíra Jozku, který dostal trest takřka šestnácti...

Už nikdy nebudou mít Vánoce. Na loňské svátky sourozenci Pavla K. nezapomenou. Na Štědrý den ho totiž ve Vratimově u Ostravy zabil sekerou jeho známý a snad i někdejší partner Vladimír Jozek....

11. listopadu 2026  14:52

Stočtyřletý plukovník i vojáci z moderních misí. Ostrava vzpomněla na veterány

Ve středu v 11.00 si Ostrava tradičně připomněla Den válečných veteránů....

V Moravskoslezském kraji žije už jen pět pamětníků druhé světové války se statutem válečného veterána, mezi nimiž je i nejstarší žijící český veterán, stočtyřletý plukovník Jan Ihnatík. Na jejich...

11. listopadu 2026  14:03

Ostrava investuje do psího parku, nabídne smyslové chodníky i agility překážky

ilustrační snímek

V ostravském Svinově začala příprava nejmodernějšího psího areálu ve městě, který vyroste na ploše čtyř tisíc metrů čtverečních v osadě Dubí nedaleko řeky Odry. Projekt zaměřený na výcvik,...

11. listopadu 2026  8:26

Noclehárny se bezdomovcům otevřely i bez mrazů, pomůže to nemocnicím

Nocleh najdou potřební také v noclehárně Charitního domu sv. Františka.

Nepřetržitě, bez ohledu na teploty venku. Lidé bez domova v Ostravě mohou přečkat noc v teple a bezpečí kdykoliv od listopadu do konce února. Zimní program s rozšířenými kapacitami nocleháren včetně...

11. listopadu 2026  6:32

Peníze vyčleněné na obnovu obcí po povodni nejsou, chybí přes 10 miliard

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...

Chybějí peníze a dokud nebudou, nemůže stát další obnovu po povodni podpořit. Starostové vyplavených obcí a měst dostali odpověď premiéra Andreje Babiše na otevřený dopis, v němž žádají řešení...

10. listopadu 2026  16:24

Nadějní fotbalisté ostravského Baníku budou pod dohledem studentů medicíny

Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec (vlevo) a děkan Lékařské fakulty Ostravské...

Když se ve fotbalovém utkání ostravských dorostenců a Zbrojovky Brno tvrdě srazili dva protihráči, hned na hřiště vběhli zdravotníci. „Hráč našeho Baníku se držel za ruku, měli jsme strach, jestli...

10. listopadu 2026  16:02

Pokus o sebevraždu skončil vážnými následky. Rodiče sdílejí příběh šestnáctiletého Adama

Premium
V Městské nemocnici Ostrava je Adam už dva měsíce. „Přijali jsme ho ve stavu...

Byl to zpočátku příjemný den, který rodina z Kopřivnice na Novojičínsku strávila společně na výletě ve Světě techniky. Večer však našli staršího syna Adama oběšeného v jeho pokoji. Podařilo se jej...

10. listopadu 2026  15:35

Znásilnění čtrnáctileté si natáčel a video rozeslal. Místo podmínky půjde do vězení

ilustrační snímek

Pod záminkou, že si u něj může uschovat koloběžku, vylákal tehdy mladistvý chlapec čtrnáctiletou dívku do bytu svých rodičů, kde ji podle verdiktu soudu znásilnil. Nedobrovolný sex navíc natočil a...

10. listopadu 2026  15:22

Mají spoustu mláďat, většina ale nepřežije. Vlci v kraji se opět rozmnožili

Vlčí smečka

Mláďata má letos většina vlčích smeček v Beskydech i Jeseníkách. Ukázal to pravidelný monitoring Hnutí Duha. Podle odborníků to ale neznamená, že výsledkem bude dramatický nárůst počtu vlků. Většina...

10. listopadu 2026  11:26

Ostrava má nový superpočítač, oproti Barboře nabízí šestinásobný výkon

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě představilo nový superpočítač Barbora NG v hodnotě 91 milionů korun. Zařízení s 144 výpočetními uzly a 27 648 procesorovými jádry nabízí v...

10. listopadu 2026  6:36

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby

Hasiči, policisté i zdravotní záchranka 9. listopadu 2026 zasahovali u hromadné...

Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi také auta hasičů, zásilkové společnosti a vězeňské služby. Šest lidí se lehce zranilo, upřesnili...

9. listopadu 2026  8:25,  aktualizováno  14:48

Primátorem Ostravy je Vereš z ANO, v čele Opavy stanula sportovní legenda

Nový primátor Ostravy Richard Vereš z hnutí ANO

Novým primátorem Ostravy se dnes stal Richard Vereš z hnutí ANO. Ve svých 31 letech to je nejmladší primátor třetího největšího města od roku 1861, tedy od začátku volby starostů a primátorů...

9. listopadu 2026  10:24,  aktualizováno  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.