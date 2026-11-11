Čtyřiapadesátiletý poškozený neměl žádnou šanci. Když loni po půlnoci 24. prosince vyšel nahý z koupelny domu ve Vratimově, brutálně ho napadl o tři roky starší Vladimír Jozek.
„Zasadil mu nejméně jedenáct ran tupou i ostrou stranou kovové sekyrky a mířil zejména na hlavu. Napadený se sice bránil, ale útok pokračoval i poté, co upadl, skončil v tratolišti krve a už jen chrčel,“ popsal státní zástupce David Bartoš.
Poškozený na místě zemřel. Tvář měl tak zdevastovanou, že jeho pozůstalým nedoporučili, aby jeho tělo viděli. „Měli jsme pro něj dárek, Pavlík měl přijít na vánoční večeři. Neobjevil se a nám šestadvacátého ráno zavolali, že byl brutálně zavražděný,“ neskrývaly rozhořčení a smutek jeho sestry. A následně popsaly neobvyklý životní příběh oběti s krutým koncem.
Žádáme, aby trest nebyl na celé roky, protože by to znamenalo, že by z vězení vyšel na vánoční svátky, kdy jsou úřady zavřené.