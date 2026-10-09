Muž pobodal soka v lásce, verze o sebeobraně nepomohla. Soud mu uložil 12 let

Státní zástupce žádal rozsudek dvanáct let, naopak pětatřicetiletý Maršo se dožadoval toho, aby jeho počínání nebylo vůbec trestáno s tím, že jednal jen v sebeobraně, případně jen jako ublížení na zdraví.
Odmítl proto jak prohlášení viny, tak i dohodu o vině a trestu, což by mu nejspíše vyneslo nižší trest.
Incident se stal v sobotu 10. ledna 2026 v jednom z karvinských barů. Už od rána Maršo notně popíjel s bratrem, nejvíce hruškovici. Napájel se tak mohutně, že mu ještě večer po činu policisté naměřili 2,48 promile alkoholu v dechu. Ostatně ani na soudu nezapíral, že by lihovinám neholdoval, denní konzumace nejméně půllitru pálenky prý nebyla výjimkou.
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Jenže silně opilý už nesnesl to, že po svém návratu z pracovního pobytu v Německu se mu jeho milá zakoukala do jiného muže. Nejprve vše řešil telefonáty a přes WhatsApp, ale vše skončilo prudkou hádkou a vyhrožováním.
„Tvůj frajer to má spočítané, můžeš ho pak utírat, až bude na hadičkách,“ psal naštvaně své expartnerce. Jen o chvíli později zase hrozil, že se její nový milý stane mrzákem.
„Každý muž má mít nůž“
A když nabral dost kuráže, vzal vojenský nůž se šestnácticentimetrovou čepelí a vyrazil na trestní výpravu. Ženu s mužem jménem Marek hledal v karvinských barech. A hned ve druhém uspěl.
Když se přiblížil ke stolu, začala potyčka, při níž Maršo muže několikrát bodl. Napadený utrpěl například krvácení do hrudníku a poranění podklíčkové tepny. „K tragickému následku nedošlo pouze díky rychlému zásahu záchranářů a následné vysoce specializované péči lékařů,“ upozornil žalobce.
Maršo tvrdil, že první ho napadl vyhlédnutý muž a on se jen instinktivně bránil. Navíc ani to, že měl u sebe nůž, prý nebylo ničím výjimečným. „“Už otec měl u sebe vždy nůž a říkal, že každý muž, má mít nůž. Různé nože u sebe nosím odmala a takřka pořád,“ hájil se.
Soud vyslechl svědky, tedy například i expartnerku a napadeného muže, rovněž si detailně prohlédl kamerový záznam z baru, kde bylo napadení zaznamenáno.