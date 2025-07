Soud se případem musel opětovně zabývat poté, co Veverkově stížnosti vyhověl Ústavní soud (ÚS). Dnešní rozsudek je opět pravomocný, lze proti němu podat znovu jen dovolání k Nejvyššímu soudu. Veverka nyní u soudu nebyl.

Kauzu původně řešil Okresní soud v Bruntále, který Veverkovi uložil podmínku a časopisu jako právnické osobě peněžitý trest 50 tisíc korun. Odvolací krajský soud Veverkovi podmínku změnil na peněžitý trest 100 tisíc korun, časopisu trest zvýšil na 150 tisíc korun.

Verdikt potvrdil i Nejvyšší soud, k němuž Veverka podal dovolání. Veverka, který je zastupitelem za Piráty v Praze 2, poté podal ústavní stížnost a rozhodnutím ÚS se případ vrátil před krajský soud.

ÚS uvedl, že některé sporné články nelze kriminalizovat s ohledem na svobodu projevu.

Napadené texty tvoří jen malý podíl

Soudkyně Jaroslava Miketová dnes v odůvodnění rozhodnutí řekla, že články, za něž uložený trest vyhodnotil ÚS jako porušení práv stěžovatelů, představoval jen malý podíl v množině textů, za jejichž publikaci byl Veverka odsouzen. Krajský soud tak upravil rozsudek podle nálezu ÚS.

„Vypustil veškeré články z magazínu Legalizace týkající se příspěvku do společenské debaty o otázkách veřejného zájmu, mezi něž patří i nastavení trestní politiky, včetně kritiky současné právní úpravy užívání konopí a jeho kriminalizace, a textů představujících realizaci práva na informace o odlišných náhledech na užívání a případnou dekriminalizaci marihuany,“ řekla soudkyně.

Soud vypustil z trestu rovněž články na téma prevence a účinku látek obsažených v konopí na lidský organismus i články o výrobě mastí či jiných produktů za účelem léčby a zdravotní prevence.

„Přes tuto restrikci většina článků a rubrik, tedy ze dvou třetin, ve skutkové větě zůstala a byla ze strany krajského soudu pouze upřesněna, tak aby bylo patrné, z jakého důvodu právě tyto publikované články či rubriky naplnily skutkovou podstatu vytýkaného trestného činu,“ řekla soudkyně.

Policie zkoumala šedesát vydání časopisu z let 2010 až 2020 a podle obžaloby tam našla více než 200 protiprávních skutků. Šlo například o texty, které podle obžaloby vyzdvihovaly účinky látek a navozovaly dojem legality pěstování konopí a výroby drog z něj.

Nejméně jeden člověk se nechal inspirovat a rostliny se zakázanou látkou podle návodů v časopisu vypěstoval a zpracoval.

Soudkyně řekla, že uvedený svědek ze semen přiložených k časopisu Legalizace vypěstoval nejméně tři rostliny konopí s vysokým obsahem THC. „Tedy počínání obžalovaných bylo reálně schopné u dalších osob vyvolat rozhodnutí zkusit vypěstovat rostliny konopí a získat marihuanu s cílem ji užít,“ řekla soudkyně.

Magazín Legalizace byl dvouměsíčník nejen o konopí. Uváděl, že jeho cílem je poskytovat ucelené, objektivní informace o rostlině konopí i nezaujatě informovat o drogové problematice.

Veverka své stíhání označuje za projev cenzury. Magazín podle něj mimo jiné nastavoval zrcadlo prohibiční politice a podněcoval veřejnost i k jinému vnímání konopí, než jak se dlouhodobě prezentuje.

Minulý měsíc Veverka soudu i médiím řekl, že potrestán už vlastně byl, protože pět let trvající kauza výrazně zasáhla do jeho profesního i soukromého života. Uvedl, že ho to velmi poškodilo profesně i soukromě a vyřadilo ho z procesu nezávislé publikační činnosti.