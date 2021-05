Kopance a pěsti. Soud v Ostravě řeší dva případy bití těhotných žen

V zahajovaném případu je obžalovaným 36letý Pavel Č. z Ostravy, který podle spisu předloni v červnu napadl svou o čtyři roky mladší družku, které byla v šestém měsíci těhotenství.



Jak uvedl státní zástupce, při hádce s ní vysklil dveře, přičemž se pořezala na ruce. „Pak lehce usedl na její břicho a udeřil ji pěstí do obličeje a kopl do zad,“ uvedl žalobce.

Žena kromě řezné rány na ruce utrpěla četné podlitiny a další rány. Ošetřili ji v nemocnici, hospitalizace však nutná nebyla. Muž je souzen kromě ublížení na zdraví i za vyhrožování, protože podle spisu družce údajně řekl, že pokud věc oznámí policii, tak dopadne ještě hůře.

Možnost doznat se a uzavřít dohodu o vině a trestu obžalovaný odmítl, protože uvedl, že se vše rozhodně nestalo tak, jak uvádějí jeho družka a státní zástupce. Naopak prý ohrožovala žena jeho, přičemž jejich hádky byly poměrně časté.

V kritický den se podle jeho verze vrátil ze zaměstnání a opětovně neměl navařeno. „Chtěl jsem oběd, ale zase nebyl. Tak jsem začal nadávat a ona přišla do kuchyně, vzala nůž a začala s ním přede mnou mávat,“ líčil muž.

Po upozornění, ať to nedělá, ženu opravdu srazil k zemi a dal facku.



„Ale nic více, žádné sednutí na břicho nebo kopance. Ještě mě pak reproduktorem udeřila do zad a když jsem chtěl odejít, tak schválně vzteky rozbila skleněné dveře. To si udělala tu ránu na ruce. Pak mi ještě ona hrozila, že mě udá a já uvidím, tak jsem jen odpověděl, že za to bych dostal pochvalu,“ vylíčil muž.

Termín vyhlášení rozsudku není znám, vypovídat ještě budou svědci a znalci.

Sedm let za surové napadení na zastávce MHD

Před několika dny padl rozsudek v obdobném případu. Sedm let vězení dostal 32letý Daniel Leško za to, že svou přítelkyni v osmém měsíci těhotenství napadl na zastávce MHD u Sadu Boženy Němcové v Ostravě.

V tomto případě to nebylo tvrzení proti tvrzení, svědků se našlo dost. Podle obžaloby muž ženu srazil k zemi a pak do ní kopal a bil ji pěstmi.



Zastavili ho až strážníci, kteří incident viděli. Podle matky napadené se prý dcera poté narodila s modřinou na zadečku. I v tomto případě obžalovaný vinu odmítal a říkal, že jako první byl napaden on.

Rozsudek není pravomocný, protože obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.