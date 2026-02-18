Sedmatřicetiletému muži za surovou vraždu nezletilého dítěte hrozilo vězení od patnácti do dvaceti let. Na základě navržené dohody o vině a trestu navrhl státní zástupce trest osmnáct let. Soud ji ve středu přijal.
Sivák má podle rozhodnutí soudu otci zavražděného dítěte jako nemajetkovou újmu zaplatit 1,4 milionů korun, dědečkovi 25 tisíc za náklady pohřbu chlapce.
Odsouzený i státní zástupce se vzdali možnosti odvolání, rozsudek je tedy pravomocný.
Chlapeček žil s matkou a otčímem jen asi měsíc, domácnost to byla podle svědků a chlapcových příbuzných hodně hlučná. Muž má už z předchozího manželství čtyři nezletilé děti. Dokonce loni Okresní soud v Děčíně potrestal Siváka podmínkou za násilí proti tehdejší manželce.
Sivák se choval i v novém vztahu násilnicky, což nejvíce odnášel právě chlapec. U soudu zaznělo, že Sivák chlapce opakovaně bil opaskem a dřevěnou deskou s kolíky, dále mu způsoboval zranění pěstí a dával mu takzvaná „čelíčka“.
V osudné ráno chlapce postavil na podlahu a zezadu jej vší silou kopl do zad. Když chlapec ztratil vědomí, tak mu první pomoc dával tak, že ho položil na svá kolena a opakovaně ho udeřil do zad. Teprve poté přivolal záchranáře.
Chlapci už bohužel nebylo pomoci. Záchranáři i policisté pojali podezření na cizí zavinění, soudní pitva to potvrdila. Muž byl obviněn a vzat do vazby, později i obžalován.