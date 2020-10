Muž vyhrožoval bombami v Kauflandech, nyní se chce dohodnout na trestu

„Jsem Islámský stát, teroristi vycvičení v Afghánistánu se vrátili do Česka, do Ostravy. V sedm hodin ráno vybuchne bomba v Kauflandu v Ostravě.“

Tak letos 19. dubna zněly první telefonáty na linku 112 od tehdy anonymního muže. Několikrát se opakovaly, když volající dokonce uvedl, že každý den vybuchne bomba v jednom ostravském Kauflandu, žádal i o přepojení na protiteroristickou jednotku.

„Zabraňte obětem na životech. Žádám proto o milion dolarů a letadlo na cestu do Afghánistánu,“ zněl nakonec jeho příkaz.

Takřka 150 policistů mezitím začalo ostravské Kauflandy více hlídat, dva dokonce evakuovali a prohledali. Žádnou bombu nenašli.

Kriminalisté muže, byť volal mobilem s vyjmutou SIM kartou, dopadli velmi brzy. Skončil ve vazbě a byl obžalován z vyhrožování teroristickým trestným činem, za což mu hrozí tři roky až dvanáct let vězení.

„Cítím se vinen, je mi to fakt líto. Už nikdy bych to neudělal,“ řekl v soudní síni 51letý nezaměstnaný muž, původem ze Slovenska. Jak vyšlo najevo, právě tento obchodní řetěz si vybral proto, že o den dříve se tam dostal do potyčky s ochrankou kvůli krádeži. A rozhodl se pro pomstu.

Obžalovaný prý trpí depresemi

Státní zástupce žádal trest tři a půl roku až pět let vězení. Obžalovaný využil nové možnosti domluvit se se žalobcem na vině a trestu. Vinu přiznal a trest by přijal také.

„Žádám také, abych byl podroben protialkoholnímu léčení,“ řekl. Když totiž telefonoval výhrůžky, byl opilý. Připustil, že má i psychické problémy. „Mám stále deprese a úzkosti, přitom ve vazbě mi lékař léky odebral a já bych je potřeboval aspoň na klidné spaní,“ vysvětloval.

Současně bude muset uhradit vniklou škodu. Stát policejní manévry vyúčtoval na téměř 21 tisíc korun, Kaufland pak náklady na evakuaci a další opatření na 176 tisíc korun.

Soud dal možnost dohody státního zástupce a obžalovaného, líčení nakonec bylo odročeno na pátek.